환율 18.8원 오른 1469원…외국인 5조원 매도에 급등
외국인 투자자들이 국내 증시에 사상 최대 규모의 매도 물량을 쏟아내면서 원·달러 환율이 1470원선까지 치솟았다. 달러 강세와 엔화 약세라는 대외 악재까지 겹치며 원화 가치가 급락했다.
5일 서울 외환시장에 따르면 이날 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준) 원·달러 환율은 전날보다 18.8원 급등한 1469.0원을 기록했다. 이는 지난달 22일(1469.9원) 이후 가장 높은 수준이다.
이날 환율은 개장과 동시에 10.8원 오른 1461.0원으로 출발해 장중 상승 폭을 계속 키웠다.
환율 급등의 주된 원인은 외국인의 기록적인 ‘셀 코리아’ 행렬이었다. 유가증권시장에서 외국인은 무려 5조216억원어치의 주식을 순매도하며 환율 상승을 부추겼다.
개인이 6조7639억원을 순매수하며 방어에 나섰지만, 지수 하락을 막기엔 역부족이었다. 코스피는 3.86% 폭락한 5163.57로, 코스닥지수는 3.57% 내린 1108.41로 장을 마쳤다.
대외 환경도 원화에 불리하게 작용했다. 미국에서는 강달러 기조가 재확인됐다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 연방 하원 청문회에서 “강 달러 정책을 항상 지지한다”는 입장을 밝혔다. 이에 따라 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 97.799까지 상승하며 반등세를 이어갔다.
일본의 정치적 상황에 따른 엔화 약세도 원화 약세에 기름을 부었다. 일본 조기 총선을 사흘 앞두고 집권 자민당의 압승이 점쳐지는 가운데, 다카이치 사나에 일본 총리는 유세 현장에서 “엔저니까 나쁘다고 말하지만 수출 산업에는 큰 기회”라고 발언하며 엔저 용인 의사를 내비쳤다.
이에 엔·달러 환율은 장중 157엔 선을 넘나들며 약세를 보였다. 원·엔 재정환율은 100엔당 936.06원으로 전날보다 8.08원 올랐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사