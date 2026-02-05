국민이 함께 만든다…‘국가상징구역 국민자문단’ 출범

국가상징구역 국민자문단이 5일 세종동공캠퍼스에서 발대식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 행정중심복합도시건설청 제공

자문단은 국민의 다양한 시각과 현장의 목소리를 국가상징구역 설계안에 반영하기 위한 기구다. 전문가 집단의 기술적 검토, 시민들의 다양한 관점을 반영해 국가상징구역 설계·조성 전반에 대한 개선과제 도출과 자문 역할을 수행하게 된다.

국민자문단은 도시 건축 조경 언론 인공지능(AI) 역사문화 안전 등 분야별 전문가 22명, 공개모집을 통해 선발된 국민 50명 등 72명으로 구성됐다.

국가상징구역 조성 과정에서 안전성을 확보하기 위해 전문가 분과에 구조·시공 분야 전문가 2명을 위촉했고, 시민 분과에서도 안전 분야에 전문성과 관심을 가진 단원을 선발했다.

자문단은 특정 지역이나 계층에 국한되지 않고 전국 각지의 시민들이 참여한다.

인플루언서·크리에이터 등

발대식 행사는 단순한 위촉 행사에 그치지 않고 자문단이 직접 참여하는 방식으로 진행됐다.

자문단은 이날 국가상징구역 마스터플랜 당선작 설계자로부터 설계 개념과 방향성에 대한 설명을 듣고 질의응답을 통해 설계 철학을 공유했다.

이어 좌석번호 추첨으로 선정된 단원들이 무대에 올라 ‘내가 꿈꾸는 국가상징구역’을 주제로 의견을 발표하는 등 국민 시각에서 공간의 지향점을 제안했다.

강주엽 행복청장은 “

국가상징구역은 단순한 개발사업이 아니라 대한민국의 정체성과 미래 가치를 담아낼 국가적 상징공간”이라며 “국민자문단 여러분의 다양한 생각과 제안이 구현될 수 있도록 전 과정을 적극 지원하겠다”고 말했다.

행정수도의 위상에 걸맞은 상징성, 공공성·개방성을 바탕으로 국가중추시설과 시민 공간을 유기적으로 연계했다는 평가를 받았다.