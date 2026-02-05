한국인 10명 중 3명은 “정치가 가장 문제”…세계에서 5번째
한국인 10명 중 3명 이상이 현재 가장 심각한 국가 현안으로 ‘정치’를 꼽았다는 조사 결과가 나왔다. 이는 전 세계 107개국 중 5번째로 높다.
미국 여론조사기관 갤럽은 지난해 3월부터 10월까지 107개국에서 각국 성인 약 1000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 4일(현지시간) 발표했다. 조사 결과 “현재 당신 나라가 직면하고 있는 가장 중요한 문제는 무엇인가”라는 공통 질문에 한국 응답자의 31%가 ‘정치·정부’라고 답했다. 이를 가장 심각한 국가 현안으로 인식한 나라는 107개국 중 8개국이다. 중국의 군사·외교적 압박이 지속되는 대만이 50%로 가장 높았고, 슬로베니아 34%, 스페인과 미국이 각각 33%, 한국이 31% 순이었다.
갤럽은 ‘정치·통치’ 문제는 전 세계적으로 자주 언급되는 국가 문제 중 하나지만 특히 고소득 국가에서 이런 경향이 뚜렷하다고 설명했다. 생계가 안정될 수록 투명한 통치에 대한 기대치가 높기 때문이라는 것이다. 갤럽은 또 정부와 사법, 선거, 군대, 금융 등 제도에 대한 신뢰도가 약한 사회일 경우 정치를 자국의 가장 큰 문제로 인식할 가능성도 높다고 해석했다.
이번 조사에서 전 세계인들은 ‘경제’를 가장 큰 문제로 꼽았다. 107개국을 순서대로 나열했을 때 중앙값 기준으로 응답자의 23%가 경제를 자국의 최대 문제로 꼽았고, 일자리·고용(10%), 정치·정부(8%), 안전·안보(7%), 식량·주거(3%), 사회 문제(3%), 환경·기후변화(3%), 보건(2%), 교육(2%) 순으로 이어졌다.
107개국 중 71개국이 주요 현안으로 경제를 언급했는데, 생활비 부담과 물가 상승, 임금 문제 등 복합적 요인이 작용한 것으로 분석된다. 특히 저소득 국가 국민은 고소득 국가 국민보다 경제적 어려움과 생필품 구매에 대한 우려가 컸다. 일자리·고용 문제도 단순한 실업 문제가 아니라 일자리의 질과 환경에 대한 불안까지 반영돼 국민의 주요 불만으로 자리 잡게 됐다고 갤럽은 지적했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
