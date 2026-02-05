‘17년 홍보맨’ 호남대 이종상 계장, 교육부 장관 표창
홍보업무 발전 등 공로
호남대학교 홍보실 이종상 계장(7급)이 주요 교육정책에 대한 홍보업무 추진과 발전에 기여한 공로로 교육부 주관 ‘2025년 홍보 분야 유공 표창 대상자’에 선정돼, 부총리 겸 교육부장관 표창을 받았다.
5일 호남대에 따르면 이종상 계장은 2008년 호남대학교에 입사한 이래 17년간 홍보실 실무자로 재직하며 사진 홍보, 대외 협력, 대학 신문 발간 등 대학의 브랜드 가치를 높이는 데 헌신해 왔다.
이 계장은 “앞으로도 ‘경계를 뛰어넘는 협력과 상생’의 마음가짐으로 대학 홍보에 앞장서 이미지 제고에 힘쓰겠다”고 수상 소감을 전했다.
현재 한국대학홍보협의회 이사로 활동 중인 이 계장은 2015 광주하계유니버시아드대회 기간에 호남대 학생기자들과 세계 대학생 LTE방송국 유니브로를 운영하며 대회 성공 개최에 기여한 공로로 문화체육관광부장관 표창을 받기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
