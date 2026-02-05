부산 주거 밀집지 한가운데 신노년 공간… 개금동 하하센터 착공
걸어서 15분 신노년 생활 플랫폼
노년 복지, 시설서 생활권으로
액티브 시니어 공간 내년 준공
부산시가 노년 복지시설을 외곽이 아닌 주거 밀집지 한가운데에 조성하기로 해 눈길을 끈다. 집에서 걸어서 15분 안에 닿는 생활권에 신노년 커뮤니티 공간을 배치하면서, 고령화 대응 정책의 무게중심이 ‘시설 확충’에서 ‘생활권 재편’으로 옮겨가고 있다는 평가다.
부산시는 5일 오후 부산진구 개금동 221번지 일원에서 ‘개금동 하하센터 조성사업’ 착공식을 하고 본격적인 공사에 들어갔다. 하하센터는 15분도시 해피챌린지 당감·개금권의 핵심 시설로, 주거 밀집 지역 한가운데에 신노년을 위한 전용 공간을 배치한 대표 사례로 꼽힌다.
개금동 하하센터는 지하 1층~지상 4층, 연면적 1830㎡ 규모로 조성되며 내년 3월 준공 예정이다. 총사업비는 115억원이 투입된다. 센터에는 활동적 장년층을 위한 활동·동아리 공간을 비롯해 실내 인공지능(AI) 운동공간, 독서·배움 공간 등이 들어선다.
하하센터는 ‘Happy Aging! Healthy Aging!’의 머리글자를 딴 이름으로, 기존 노인복지관이나 경로당과는 성격이 다르다. 단순히 시간을 보내는 장소나 돌봄 중심 시설이 아니라, 이른바 ‘액티브 시니어’들이 배우고 움직이며 관계를 맺는 ‘생활 플랫폼’에 가깝다. 시는 신노년층의 경험과 경력을 지역사회와 연결해 세대 간 교류와 사회공헌으로 이어질 수 있도록, 하하센터를 중심으로 공간과 다양한 프로그램을 함께 지원하고 있다.
개금동이 입지로 선택된 것도 이러한 정책 방향과 맞닿아 있다. 개금·당감 일대는 주거 밀집도가 높고 아동·청소년부터 고령층까지 다양한 세대가 함께 생활하는 대표적인 생활권이다. 노년 공간을 외곽에 두지 않고 생활권 중심에 배치함으로써 노년층을 분리된 복지 대상이 아니라 지역 공동체의 구성원으로 자연스럽게 연결하겠다는 구상이다.
시는 2023년 하하센터 1호점인 해운대 재송점을 시작으로 현재 5곳을 운영 중이다. 또 부산진구를 포함해 7곳에 추가 조성을 추진하고 있다. 베이비붐 세대의 노년기 진입이 본격화하는 상황에서 기존 노인복지시설만으로는 변화하는 수요에 대응하기 어렵다는 판단에서 복합문화공간 조성에 힘을 쏟고 있다.
박형준 부산시장은 “집 가까운 곳에서 이웃과 소통하며 건강한 노년을 보낼 수 있도록 하는 것이 도시 경쟁력”이라며 “하하센터가 세대를 잇는 협력공동체의 거점이 되길 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
