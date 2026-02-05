김태흠 지사, 장동혁 대표 등 만나 통합법 손질 요구
김태흠 충남지사가 5일 국회를 찾아 최근 민주당이 발의한 충남·대전 통합 특별법안에 재정과 권한 이양 내용을 담을 것을 촉구했다.
김 지사는 이날 장동혁 국민의힘 대표와 민주당 한병도 원내대표, 한정애 정책위원회 의장, 신정훈 국회 행정안전위원회 위원장(민주당) 등을 차례로 만났다.
장 대표와 한 원내대표 등을 만난 자리에서 김 지사는 수도권으로 인적·물적 자원이 빨려들어가며 지방은 인구 소멸 위기에 처해 있다고 지적하며 “광역 통합이 성공하려면 중앙이 쥐고 있는 재정과 권한의 과감한 이양이 필요하다”고 강조했다.
김 지사는 이어 최근 민주당이 발의한 충남대전통합특별시 설치 법안에 대해 “재정 이양 규모가 3조7000억원으로 줄고, 투자심사 면제는 제외되는 등 대전·충남이 요구한 재정과 권한 이양이 대거 축소되거나 변질됐다”고 비판했다.
이어 “여당안 대로 재정 이양 시 국세·지방세 비율은 71대 29로, 이재명 대통령이 약속한 65대 35에도 미치지 못한다”며 “양도소득세 100%, 법인세 50%, 부가가치세 5% 항구적 이양을 통해 연 8조8000억원의 추가 세수를 확보, 60대 40의 재정 분권을 실현해야 한다”고 말했다.
권한 이양과 관련해서는 “중앙 권한을 유지하려는 부처의 기득권을 극복하고 지방이 스스로 문제를 직접 해결할 수 있는 실질적인 권한 부여가 필요하다”며 “법안에 예비 타당성 조사와 투자심사 면제, 개발사업 인허가 의제, 특별지방행정기관 이관, 농업진흥지역 지정·해제 등이 포함될 수 있도록 해달라”고 강조했다.
김 지사는 또 “민주당이 같은 당론으로 발의한 대전·충남과 광주·전남 특별법안의 조문과 권한 이양이 상이해 지역 갈등이 유발될 수 있다”고 지적하며 동일한 기준이 필요하다고 덧붙였다.
민주당이 내놓은 통합시 약칭인 ‘대전특별시’와 관련해서는 양 시·도 인구 규모와 역사 등을 고려했을 때 ‘충남’이 반드시 반영돼야 한다는 뜻을 전달했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
