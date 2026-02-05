KLPGA 홍보모델들의 겨울나기(2)…임희정이 신지애와 함께 호주로 간 까닭

박민지·이세희는 미국서 샷 가다 듬어

이가영·박혜준은 베트남서 시즌 준비

‘K-10’ 박결 필리핀서 퍼트 위주 훈련

올 시즌을 대비해 해외에서 동계 전지 훈련을 하고 있는 ‘2026 제18대 KLPGA홍보모델’. KLPGA

7년 연속 KLPGA 홍보모델에 선정된 임희정(26·두산건설 We've)은 호주, 박민지(28)는 미국, 이가영(27·이상 NH투자증권)은 베트남에서 동계 전지훈련을 하고 있다.



한국여자프로골프협회(KLPGA)가 5일 보도자료를 통해 홍보모델로 선정된 선수들의 동계 전지훈련 모습을 전했다. 지난달 29일 첫 번째에 이어 두 번째 시리즈다.



임희정은 호주에서 롤모델 신지애(28)와 함께 훈련을 하고 있다.



임희정은 “많이 보고 배우면서 나만의 골프에 대해 충분히 연구하고 있다”면서 “최근 쇼트 퍼트 때문에 아쉬운 순간이 많았는데, 이번 전지훈련에서 집중적으로 훈련하고 있다. 나의 장점을 최대한 많이 살릴 계획이다”고 했다.



이어 “올해는 우승 트로피도 다시 한번 들어 올리고 싶다”라며 “오랜 기간 응원해주신 팬들에게 2026시즌에는 더 멋진 경기와 우승으로 꼭 보답하고 싶다”는 포부를 밝혔다.



KLPGA투어 역대 개인 통산 최다 우승 타이 기록인 20승까지 단 1승만을 남겨두고 있는 박민지(28·NH투자증권)는 말레이시아에서 1차 동계 전훈을 마친 뒤 8일부터 미국으로 건너가 2차 전훈을 한다.



박민지는 “체력 훈련과 쇼트 게임을 중점적으로 연습하고 있다. 특히 100m 이내 쇼트 게임의 정확도를 향상시키기 위해서 훈련에 집중하고 있다”는 근황을 소개했다.



이어 “올해가 투어 10년 차다. 많은 사랑을 보내주시는 팬들께 정말로 감사드린다”라며 “작년에 우승하지 못해 아쉬움이 컸던 만큼 올해는 꼭 우승하고 싶다. 부상없이 밝은 모습으로 한 시즌을 보내고 싶다”는 바람을 밝혔다.



올해 첫 홍보모델로 활동하는 이세희(29·삼천리)는 삼천리 골프단의 미국 팜스프링 캠프에서 훈련을 하고 있다.



그는 “이번 전훈에서는 100m 이내 쇼트 게임을 집중적으로 연습하고 있다. 퍼트 훈련을 통해 퍼트 정확도도 높이고 있다”고 했다.



이세희는 이어 “목표는 생애 첫 우승”이라며 “좋은 성적을 거둬 팬들에게 꼭 보답하고 싶다”고 했다.



이가영(27·NH투자증권)과 박혜준(23·두산건설 We've)은 따뜻한 날씨 속에서 골프에만 집중할 수 있는 베트남을 동계 전훈지로 택했다.



이가영은 “그린 주변에서의 플레이와 퍼트를 중점적으로 훈련하고 있다. 기술적인 부분 뿐만 아니라 시즌 내내 집중력을 유지하며 더 좋은 성적을 얻기 위해 체력 훈련 비중도 높여서 진행하고 있다”고 전했다.



이어 “2026시즌에도 다치지 않고 온전히 한 시즌을 보냈으면 좋겠다”며 “무엇보다 시즌 다승을 꼭 한 번 해보고 싶다”는 속내를 밝혔다.



2025시즌 생애 첫 우승을 차지한 박혜준은 “샷의 정확도와 쇼트 게임에 특히 집중해서 훈련하고 있다”고 했다.



이어 “KLPGA 홍보모델이자 우승 선수로서 책임감을 갖고 2026시즌을 보낼 것”이라며 “꾸준한 경기력으로 다시 한번 우승하고 싶다. 시원한 플레이로 즐거움도 전하는 선수로 자리 잡겠다”고 의욕을 내비쳤다.



K-10 클럽 멤버이자 8회째 선발된 박결(30·두산건설 We've)은 오는 10일 필리핀으로 건너가 2026시즌 담금질에 들어간다.



박결은 “국내에서 기본적인 샷 연습과 체력 훈련을 진행하며 우선 몸을 만들었다”며 “필리핀에서는 스윙을 다시금 점검하면서 퍼트를 중점적으로 훈련할 계획이다. 시즌 1승을 목표로 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



