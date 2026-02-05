캘러웨이골프, ‘더 빠른 볼 스피드’의 크롬 골프볼 시리즈 출시
캘러웨이골프 코리아가 볼 스피드와 일관성, 그리고 전반적인 퍼포먼스를 한층 끌어올린 2026년 크롬 골프볼 시리즈를 국내 공식 출시한다.
2026년 크롬 골프볼 시리즈의 핵심은 ‘더 빠른 볼 스피드’다. 캘러웨이골프는 4년에 걸친 장기간의 소재 개발을 통해 완성한 신개념 ‘투어 패스트 맨틀’을 전 모델에 적용했다.
투어 패스트 맨틀은 기존 대비 향상된 반발력으로 임팩트 순간 에너지를 손실 없이 전달하며 한층 빨라진 볼 스피드와 확실한 비거리 증가를 구현한다.
또한 정교하고 균일한 페인트 공정을 통해 표면의 일관성을 극대화한 ‘차세대 심리스 투어 에어로’ 기술을 적용했다. 이는 딤플 패턴의 정밀도를 높여 모든 샷에서 일정한 볼 비행과 안정적인 탄도를 구현하는 높은 일관성이 특징이다.
여기에 정밀하게 설계된 ‘투어 우레탄 커버’를 결합, 부드러운 타구감은 물론 그린 주변에서의 뛰어난 스핀 컨트롤과 샷 메이킹 성능을 동시에 강화했다. 아울러 새롭게 개선된 정렬 사이드 스탬프를 적용해 퍼팅과 티샷 시 보다 직관적이고 정확한 정렬을 돕는다.
크롬소프트 골프볼은 부드러운 타구감을 선호하는 골퍼를 위한 볼이다. 롱게임에서는 낮은 스핀량으로 안정적인 비거리를 제공하며, 쇼트 게임에서는 높은 스핀량을 통해 정교한 웨지 컨트롤을 구현한다.
크롬투어 골프볼은 보다 단단한 타구감과 높은 조작성을 원하는 골퍼를 위한 투어 퍼포먼스 볼이다. 놀라울 만큼 일정한 비거리와 안정적인 볼 비행을 구현하며, 그린 주변에서의 정교한 컨트롤 성능을 제공해 일관성과 정확성을 중시하는 골퍼에게 최적화된 볼이다.
크롬투어 X 골프볼은 라인업 중 가장 단단한 타구감을 갖춘 모델로, 롱게임에서는 비거리 손실을 최소화하고 숏게임에서는 최대의 스핀 퍼포먼스를 발휘한다. 공격적인 샷 메이킹과 강한 컨트롤을 원하는 상급자 골퍼에게 적합하다.
이번 2026년 크롬 골프볼 시리즈는 화이트, 트리플트랙, 360 트리플트랙, 옐로우, 트리플트랙 옐로우, 360 트리플트랙 옐로우, 360 옐로우 스트라이프 총 7가지 옵션으로 출시돼, 골퍼의 취향과 시각적 선호에 따라 선택의 폭을 한층 넓혔다.
