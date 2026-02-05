신의준 전남도의원, 완도군수 선거 출마 공식 선언
완도 미래 5대 전략·10대 공약 제시
“군민 삶 나아지는 행정 위해 출마”
신의준 전남도의원(더불어민주당·완도2)이 6·3 지방선거 완도군수 선거 출마를 공식 선언했다.
신 도의원은 5일 오후 전남 완도군 완도읍 자신의 선거사무소에서 출마 기자회견을 열고 “완도는 지금 수산업 위기, 인구감소, 고령화로 인한 교통·에너지 비용 부담 등 복합적 위기에 놓여 있다. 이제는 보여주는 정치가 아니라, 군민의 삶을 실제로 바꾸는 책임 행정이 필요하다”며 군수 선거 출마를 공식화 했다.
이어 그는 “완도의 위기는 개인의 노력이 부족해서가 아니라, 제도와 행정이 군민의 삶을 받쳐주지 못한 구조의 문제”라며 “군민은 성실하게 일하지만 소득은 불안정하고, 유통과 판로는 제자리이며, 바다의 위험과 기후 위기는 어민 개인에게 떠넘겨지고 있다”고 진단했다.
또한 “정치는 구호가 아니라 일상에 대한 책임”이라며 “군의원 8년과 도의원 8년 동안 현장에서 배운 것은 답은 항상 현장에 있다는 사실이었다”고 강조했다.
신 의원은 특히 “완도의 현실을 바꾸기 위한 실질적인 방향을 제시하고, 군민의 삶이 나아지는 행정을 만들기 위해 출마를 결심했다”며, 완도 미래 5대 전략과 10대 공약을 제시했다.
미래 5대 전략은 수산업 대전환과 생활 안정, 인구 유지·청년 정착, 섬·읍면 균형발전, 지속가능한 환경·해양 전략 등이다. 10대 공약에는 수산물 가격 안정 시스템 구축, 해양재난 시스템 강화, 수산 가공·저장·물류 인프라 확충 등이 포함됐다.
완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
