‘체납 25억’…김건희母 최은순 80억 빌딩 공매 시작
지난해 ‘개인 체납액 전국 1위’에 오른 윤석열 전 대통령의 장모 최은순씨의 80억대 부동산이 공개 매각 절차에 들어갔다.
5일 경기도와 성남시에 따르면 한국자산관리공사는 전날 최씨 소유의 서울 강동구 암사동 5층짜리 건물(연면적 1249㎡)과 토지(368㎡)를 공매 공고했다. 지하철 8호선 암사역 근처로 감정가는 80억676만9000원이여 입찰은 다음 달 30일부터 4월 1일 진행된다.
앞서 성남시는 지난해 12월 16일 해당 부동산에 대해 한국자산관리공사에 공매를 의뢰했다. 최씨는 2020년 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 25억500만원을 내지 않아 지난해 11월 행정안전부가 공개한 과징금 체납자 중 전국 1위에 올랐다.
그는 2013년 성남시 중원구 도촌동 땅 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 사들이며 법을 위반한 사실이 드러나 과징금이 부과됐다.
성남시 관계자는 “최씨가 분할납부 의사를 몇 차례 밝혔는데 실제로 납부는 하지 않아 소유 부동산을 공매에 부쳤다”며 “차후에 분할해서 내면 그 액수를 보고 공매 중단 여부를 판단할 계획”이라고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
