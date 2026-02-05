반송터널부터 오시리아 지하차도까지… 부산 교통지도 이렇게 바뀐다

부산의 교통 지형이 중장기적으로 크게 달라질 전망이다. 20년 가까이 추진과 좌절을 반복해 온 반송터널이 국비 지원 사업으로 확정되면서, 부산 외부순환도로망이 사실상 완성 단계에 들어섰기 때문이다. 여기에 북구·동래·해운대·기장 등 주요 생활권의 병목을 해소하는 도로 확장·연결 사업도 함께 추진되면서, 부산 전역의 이동 구조가 재편될 것으로 보인다.
5일 부산시에 따르면 이날 국토교통부가 확정한 ‘제5차 대도시권 교통혼잡 도로 개선사업 계획(2026~2030)’에는 부산의 4개 도로 사업이 포함됐다. 총사업비는 6539억원으로, 이 가운데 국비 2527억원이 투입된다. 핵심은 단연 반송터널이다.
외부 순환도로의 마지막 퍼즐, 반송터널
반송터널은 해운대구 반송동 금사IC에서 송정동 오시리아 관광단지를 잇는 연장 9.1㎞, 왕복 4차로 규모의 대형 도로 인프라다. 경남 초정에서 화명대교, 산성터널, 윤산터널을 거쳐 해운대·기장으로 이어지는 부산 외부 순환 도로망의 마지막 잔여 구간에 해당한다.
그동안 반송터널은 경제성 부족을 이유로 1~4차 혼잡도로 계획에서 모두 제외됐다. 하지만 부산시가 구간 분리와 민자 도입 등 사업 구조를 조정하며 경제성을 보완하고, 민간투자 적격성 조사를 거쳐 이번 5차 계획에서 국비 사업으로 최종 반영됐다. 사업은 사전타당성 조사와 예비타당성 조사를 거쳐 2028년 이후 본격적인 공사에 들어가 2032년 완공할 계획이다.
반송터널이 개통되면 중·동부산권이 외부 순환도로를 통해 직접 연결된다. 기존 해운대로나 반송로를 우회할 때보다 이동 시간이 크게 줄고, 오시리아 관광단지와 일광택지 조성으로 급증한 동부산권 교통수요를 흡수하는 효과도 기대된다.
북구 화명·금곡, 고속도로 접근성 개선
반송터널과 함께 추진되는 의성로~남해고속도로 연결도로는 북구 덕천동 일대의 교통 체질을 바꾸는 사업이다. 남해고속도로와 의성로를 직접 연결해 화명·금곡지역에서 동래·해운대권으로 이동하는 동선을 단축하는 것이 핵심이다.
현재 이 지역은 고속도로 접근을 위해 여러 간선도로를 거쳐야 해 출퇴근 시간대 혼잡이 심한 편이다. 연결도로가 완공되면 북구 지역의 고속도로 접근성이 개선되고 남해고속도로 교통수요 분산 효과도 기대된다. 사업비는 264억원(국비 102억원, 시비 162억원)으로, 내년부터 2029년까지 공사가 진행될 예정이다.
부산~양산 상습 정체 구간 확장
강변대로~금곡로 연결도로 확장 사업은 부산과 양산을 오가는 광역 교통 흐름을 겨냥한다. 강변대로는 일평균 교통량이 7만1000여대에 달하는 상습 정체 구간으로, 양산 물금지구와 사송 공공주택 지구 개발이 본격화하면서 통행 수요가 꾸준히 늘고 있다.
이번 사업을 통해 기존 2차로 구간이 4차로로 확장되면, 첨두시간대 병목 현상이 완화되고 부산~양산 간 이동 시간이 안정될 것으로 보인다. 사업비는 609억원(국비 304억5000만원, 시비 304억5000만원)이며, 2030년까지 단계적으로 추진된다.
오시리아·송정 상습 정체, 지하로 푼다
해운대로 지하차도 건설은 시민 체감도가 가장 높은 사업으로 꼽힌다. 송정어귀삼거리와 송정삼거리는 오시리아 관광단지와 해수욕장 방문객이 몰리는 성수기마다 극심한 정체가 반복되는 구간이다. 특히 오시리아 관광단지, 일광택지 등 증가하는 교통 수요를 해결할 대안으로 주목된다.
지하차도가 건설되면 신호등 영향을 받지 않는 ‘연속류’ 구간이 확보돼 차량이 멈추지 않고 통과할 수 있게 된다. 해운대·송정 일대의 관광 교통 혼잡을 구조적으로 완화하는 효과가 기대된다.
시는 이번 4개 사업을 통해 개별 구간 개선에 그치지 않고, 외부 순환도로를 중심으로 한 도시 전체 교통 흐름을 재구성하겠다는 구상이다. 동·서부산권을 가로막아 온 병목 구간이 해소되고, 도심과 외곽을 잇는 간선축의 연계성이 한층 강화될 것으로 전망된다.
박형준 부산시장은 “반송터널은 부산 외부 순환도로 완성의 마지막 퍼즐”이라며 “이번 사업들이 단계적으로 완료되면 시민이 체감하는 이동 편의성과 도시 경쟁력이 크게 높아질 것”이라고 말했다.
