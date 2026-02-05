부쉬넬, 신제품 Tour V7 Shift 출시
‘PGA 선수 99%가 사용하는 거리측정기 브랜드’ 부쉬넬의 공식 수입원 ㈜카네(회장 신재호)가 신제품 Tour V7 Shift를 3일 공개했다.
오는 8일까지 부쉬넬 공식 온라인 스토어에서 사전 예약 구매 시 부쉬넬 파우치를 증정하는 프로모션도 진행한다.
Tour V7 Shift는 부쉬넬의 최신 듀얼 컬러 OLED 디스플레이를 적용, 강한 햇빛부터 흐린 날씨까지 다양한 조도 환경에서도 뛰어난 밝기와 선명한 시인성을 제공한다. 핵심 거리 정보를 한눈에 확인 할 수 있어 필드 위에서의 정보 인지 속도를 한층 높였다.
부쉬넬의 혁신 기술인 Slope First Technology를 적용해 고저차를 반영한 보정 거리를 화면 전면에 녹색으로 표시한다. 이를 통해 골퍼는 플레이에 가장 중요한 거리 정보를 즉각적으로 파악 할 수 있다. 보다 빠르고 직관적인 클럽 선택과 전략적인 플레이가 가능하다.
여기에 새롭게 추가된 Range Recall 기능은 마지막으로 측정한 거리를 다시 확인할 수 있는 기능이다. 거리 측정 후 클럽을 선택하는 과정에서 앞서 확인한 거리가 헷갈릴 경우, 다시 측정하지 않아도 이전 거리를 확인할 수 있어 불필요한 재측정을 줄이고 보다 매끄러운 플레이를 가능하게 한다.
또 기기에 탑재된 MyBag 클럽 추천 기능을 통해 Foresight 및 부쉬넬 런치모니터와 연동해 측정된 실제 데이터 기반의 클럽 거리 정보를 활용함으로써, 골퍼 개개인에 최적화된 스마트한 플레이 환경을 완성했다.
한편 부쉬넬은 2017년부터 대한골프협회(KGA) 국가대표 거리 측정기 후원 브랜드로서 국가대표 선수들을 지원하고 있다. 또한 KLPGA 박현경, 유현조 등과 KPGA 장유빈, 조우영 등이 사용하고 있다.
부쉬넬 Tour V7 Shift의 자세한 내용은 부쉬넬 공식 홈페이지 또는 공식 수입원 (주)카네 유선 전화를 통해 확인 가능하다.
