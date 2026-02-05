강릉 교통오지에 자율주행버스 달린다
강원도 강릉시와 현대자동차가 5일 강릉시청에서 교통소외지역 자율주행 DRT 실증을 위한 업무협약을 체결했다.
DRT는 수요응답형 교통수단이다. 앱이나 콜센터 등을 통해 택시처럼 차량을 호출하고 버스처럼 여러 명이 함께 탄다. 호출이 없으면 운행하지 않고, 승·하차자가 없는 정류장에는 서지 않기 때문에 운행시간도 단축되는 효과가 있다.
시는 자율주행 DRT 실증을 위한 운송사업자 면허 발급 등 행정적 지원과 제반 여건을 마련한다. 안전관리, 운수사 관리, 홍보 업무도 맡는다.
현대자동차는 자율주행 기능이 탑재된 11인승 차량 2대, DRT 예약 플랫폼을 무상 제공한다. 원활한 서비스 운영과 데이터 수집을 위해 플랫폼 고도화 및 차량 관리, 자율주행 기술 개발을 담당한다.
자율주행 차량은 안목해변~연곡면사무소 20㎞ 구간을 주행할 예정이다.
양 기관은 시범 서비스 운영을 통해 수집된 자율주행 데이터를 활용해 실제 도로 기반 기술 검증을 추진한다. 무인 자율주행 DRT 실증 시 강릉시를 최우선 운행 지역으로 적극 검토하는 등 협력을 강화해 나갈 계획이다.
이번 실증 사업을 통해 수요응답형 교통 서비스가 도입되면 교통 접근성이 낮은 지역의 이동 편의성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 시는 이를 기반으로 스마트 교통체계 고도화에 속도를 낼 방침이다.
시는 현재 자율차 시범운행지구(68.5km)에서 7대의 자율주행차를 운영하고 있다. 자율주행 서비스 이용객 수는 2024년 3432명에서 2025년 1만529명으로 3배가량 늘었다.
김홍규 강릉시장은 “무인 자율주행 수요응답형 교통 서비스 실증을 통해 시민의 일상 속 이동 편의를 높이고 지속 가능한 스마트 교통도시로 도약할 수 있도록 현대자동차와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
