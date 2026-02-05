“청년 결혼 응원합니다”…대전시, 올해도 결혼장려금 지원
대전시가 청년 신혼부부의 경제적 부담을 완화하기 위한 ‘청년부부 결혼장려금 지원사업’을 올해도 추진한다고 5일 밝혔다.
18~39세 청년을 대상으로 하는 이 사업은 대전에 주민등록을 두고, 혼인신고일 포함 6개월 이상 거주했을 경우 청년 1인당 250만원을 지원하는 사업이다. 초혼 혼인신고자여야 하며 혼인신고일로부터 1년 이내에 신청할 수 있다.
별도의 소득·재산 요건 없이 연령이나 혼인 여부, 거주 요건만 충족하면 지원받을 수 있기 때문에 청년부부 대부분에게 폭넓게 혜택이 제공되고 있다.
특히 1인당 250만원, 부부 합산 최대 500만원에 달하는 지원금액은 광역지자체 중에서는 전국 최대 수준이다.
신청은 ‘대전청년포털’을 통해 온라인으로 상시 접수할 수 있다.
청년부부 결혼장려금 제도는 2024년 10월 전국 특·광역시 가운데 대전이 최초로 시행한 사업이다. 지난달 말까지 2만6139명이 신청했으며 이중 2만4123명이 지원을 받았다.
최영숙 대전시 여성가족청소년과장은 “청년부부가 대전에서 새로운 가정을 꾸리는 출발 단계에서 실제로 도움이 되는 정책”이라며 “결혼 이후 주거·양육 등과도 연계한 단계적 지원을 통해 청년이 머무르고 싶은 도시를 만들겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사