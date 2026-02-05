“청년 결혼 응원합니다”…대전시, 올해도 결혼장려금 지원

18~39세 청년을 대상으로 하는

대전에 주민등록을 두고, 혼인신고일 포함 6개월 이상 거주했을 경우 청년 1인당 250만원을 지원하는 사업이다. 초혼 혼인신고자여야 하며 혼인신고일로부터 1년 이내에 신청할 수 있다.

별도의 소득·재산 요건 없이 연령이나 혼인 여부, 거주 요건만 충족하면 지원받을 수 있기 때문에 청년부부 대부분에게 폭넓게 혜택이 제공되고 있다.

특히 1인당 250만원, 부부 합산 최대 500만원에 달하는 지원금액은 광역지자체 중에서는 전국 최대 수준이다.

신청은 ‘대전청년포털’을 통해 온라인으로 상시 접수할 수 있다.