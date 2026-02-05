지난해 어린이·청소년 ‘무료버스’ 이용 건수 26% 상승
충남도가 지역 어린이·청소년을 대상으로 추진 중인 무료 버스 이용 건수가 지난해 26.6% 상승한 것으로 나타났다.
도는 지역에 거주하는 18세 이하 어린이·청소년 24만5505명을 대상으로 버스비 무료화 사업을 시행하고 있다.
지난해 이용 건수는 1440만3856건으로 전년(1138만여건) 대비 302만4070건 증가했다. 2022년 625만6856건, 2023년 1070만4710건 등 꾸준히 늘고 있다.
도는 2024년까지 충남형 알뜰교통카드에 버스비를 미리 충전해 이용한 뒤 익월 환급 앱을 통해 보전받도록 하는 방식으로 버스비를 지원해왔다.
하지만 이용자들의 불편사항이 접수되자 지난해부터 무료 탑승 방식으로 정책을 변경했다. 사전 충전 절차 없이 충남형 알뜰교통카드를 버스에 설치된 단말기에 접촉하면 하루 3회까지 무료로 이용하는 식이다.
이용자들은 버스비 지원 방식 전환에 대해 만족하는 것으로 조사됐다.
도가 지난해 7월 충남형 알뜰교통카드 사용 어린이·청소년, 보호자 537명을 대상으로 만족도를 조사한 결과 81%(매우 만족 60·만족 21%)가 만족한 것으로 나타났다.
만족 이유로는 환급 절차 불필요(41%), 잔액 관리 불필요(29%), 선불 충전 불필요(29%) 등을 꼽았다.
도 관계자는 “사후 환급이라는 번거로운 절차를 없애 간편해졌기 때문에 무료버스 이용 건수가 300만건 이상 증가했다”며 “앞으로도 가계 교통비 부담 완화를 위해 무료버스를 더욱 활성화시켜 나아갈 것”이라고 말했다.
지난해 말 기준 충남형 알뜰교통카드를 발급 받은 어린이·청소년은 대상자의 57.2%인 14만426명으로 집계됐다. 충남형 알뜰교통카드는 주소지 읍면동 행정복지센터에서 발급받으면 된다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
