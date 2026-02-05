전북 제3금융중심지 도전…“인프라 없이 가능하나”
글로벌 금융사, 인프라·인력 모두 부족 지적
국제금융센터 표류…입주 수요 확보 변수
전북특별자치도가 ‘자산운용 중심 금융생태계’를 앞세워 제3금융중심지 지정을 추진하고 있지만 금융사가 요구하는 핵심 인프라가 여전히 부족하다는 지적이 제기된다. 금융권에서는 금융중심지 지정이 ‘간판 경쟁’에 그칠지, 실질적 금융 집적화 전략으로 이어질지는 인프라 구축 속도가 성패를 가를 핵심 변수로 보고 있다.
5일 국민연금공단에 따르면 김성주 이사장은 전날 기자간담회에서 “6년이 지났지만 전북 금융 인프라는 제자리걸음에 머물러 있다”며 금융환경의 구조적 한계를 공개적으로 지적했다.
김 이사장은 “자산운용사 대표들을 만나면 글로벌 수준 호텔과 공항, 헬기장 등 정주·이동 인프라 요구가 나온다”며 “외국계 금융기관은 보안등급 A급 인텔리전스 빌딩이 있어야 본사 임대 승인이 나는 경우가 많지만 전주에는 이런 요건을 충족하는 건물이 단 한 곳도 없다”고 말했다.
이어 “전주에 사무실 개설을 요청해도 ‘입주 가능한 공간이 없다’는 답이 돌아온다”며 “업무공간 문제와 함께 전문 금융 인력 확보 역시 시급한 과제”라고 강조했다.
전북도는 2015년부터 전북혁신도시 내 국민연금 기금운용본부 인근 부지(3만3256㎡)에 전북국제금융센터와 호텔 건립을 추진했지만 사업성(B/C) 부족과 민간 투자 유치 난항, 입주 수요 불확실성이 겹치며 사업이 무산됐다.
최근 일부 외국계 금융사 등 투자기관이 전북 이전 가능성을 타진하며 투자 상담이 재개되는 움직임도 감지되고 있다. 다만 금융권에서는 금융중심지 지정 여부가 실제 이전 결정과 투자 심리 전환의 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다는 관측이 나온다.
업계 관계자는 “제2금융중심지로 지정된 부산 문현지구도 금융중심지 지정 이후 금융 집적 정책과 투자가 본격화됐다”며 “민간 투자자들은 공실 위험을 줄이기 위해 최소 80~90% 수준의 입주 수요 확보를 요구하며 투자 결정을 미루고 있는 상황“이라고 전했다.
문제는 ‘선 지정 후 투자’와 ‘선 투자 후 지정’이라는 구조적 딜레마다. 해외 금융사와 국내 자산운용사 등 금융기관이 교육과 정주여건 등 기반 인프라 없이 이전과 투자는 어렵다는 입장인 반면, 전북도는 금융중심지로 지정될 경우 세제 감면과 제도 특례가 가능해지고 금융사 이전 수요도 확대되면서 인프라 투자에 탄력이 붙을 수 있다는 논리를 펴고 있다.
전북도 관계자는 “전북국제금융센터와 컨벤션·호텔 복합시설 조성 등 금융 인프라 확충 사업을 가시화 하기 위해 투자자 접촉을 확대하고 있다”며 “국민연금공단과 협력해 정주 여건과 교육시설, 업무 환경 개선을 병행해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
