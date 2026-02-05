[단독] 尹측 “국무회의 심의권은 조력에 불과…결정권은 대통령에 있어”

윤석열 전 대통령이 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 1심 결심 공판에 출석해 자리에 앉아 있다. 서울중앙지법 제공 영상 캡쳐

윤 전 대통령 측은 “공수처가 피고인에 대해 청구한 체포영장은 형사소송법 215조를 충족하지 못한 채 발부된 것”이라며 “실질적 정당성을 결여하고 있다”고 했다.