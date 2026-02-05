디산협, 의료 마이데이터 활용 AX 실증 세미나 개최
한국디지털헬스산업협회(회장 김영웅, 이하 디산협)는 지난 3일 서울 강남구 아마존웹서비스(AWS) 코리아 사옥에서 ‘의료 마이데이터 기반 AX 실증 세미나’를 개최했다고 5일 밝혔다.
이번 세미나에는 김영웅 디산협 회장과 윤정원 AWS 코리아 공공부문 대표, 조민성 헬스케어 총괄을 비롯해 산업통상부, 산업기술기획평가원, 주요 병원과 헬스케어 기업 관계자 등 정부·산업계·의료계 인사 100여 명이 참석했다. 세미나에서는 의료 마이데이터를 활용한 AX 서비스 개발 구조와 실증 사례를 중심으로 제도와 컴플라이언스 방향, 클라우드 보안과 책임, 협회 차원의 AX 지원 방안 등에 대한 발표와 질의응답이 진행됐다.
1부 세션에서는 이병남 김·장법률사무소 고문이 ‘의료 마이데이터 제도 변화 및 컴플라이언스 방향’을 주제로 발표했다. 이 고문은 특수전문기관이 아닌 사업자가 전송요구권 기반 사업을 추진할 경우 발생할 수 있는 제재와 개인정보 보호법 시행령 개정안에 따른 스크래핑 관련 요건 등 주요 이슈를 짚었다. 이어 김경윤 AWS 코리아 솔루션 아키텍트 매니저는 생성형·에이전틱 AI 환경에서의 클라우드와 애플리케이션 보안 적용 방안을 설명했다. 의료 마이데이터 특수전문기관인 룰루메딕의 전형철 CISO는 특수전문기관 인프라를 활용해 의료 데이터를 안전하게 처리하고 AI 기술을 접목하는 과정을 시연하며, 보안 규제 준수와 서비스 확장성 확보 방안을 소개했다. 전 CISO는 “의료 AI의 실패 이유는 모델 개발이 아니라 사업화에 있다”고 강조했다.
2부 세션에서는 한국보건의료정보원과 한국데이터산업진흥원이 공공부문 지원사업을 소개한 데 이어, 디산협이 민간부문 의료 마이데이터 기반 AX 실증 지원 프로그램 ‘악셀스튜디오’ 운영 방안을 공개했다. 해당 프로그램은 의료 마이데이터를 활용한 AX 유스케이스 기획부터 실증, 확산까지 단계적으로 검증할 수 있도록 구성됐다.
김영웅 디산협 회장은 “의료 마이데이터는 제도적으로 관리된 환경에서 활용 가능한 자원”이라며 “이번 세미나가 기업들이 의료 마이데이터를 실질적인 사업 자산으로 인식하는 계기가 되길 바란다”고 말했다. (사진=한국디지털헬스산업협회)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
