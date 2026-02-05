고양시, 수소연료전지 발전소 착공…에너지 자립도시 본격화
9.9㎿ 규모 설문동 일원 조성…12월 중 상업운전
경기 고양시가 수소 연료전지 발전소 건립과 미니 수소도시 조성을 통해 친환경 에너지 자립도시로의 전환에 속도를 내고 있다.
고양시는 올해 상반기 일산동구 설문동 일원에 발전용량 9.9㎿ 규모의 수소 연료전지 발전소를 착공하고, 오는 12월 상업운전을 시작한다고 5일 밝혔다.
총사업비는 약 580억원으로 전액 민간투자로 추진되며, 연간 7만9000㎿h의 전력을 생산해 일반 가정 약 1만6700가구가 사용할 수 있는 규모다. 시는 이번 발전소 조성이 에너지 자립률 제고와 온실가스 감축에 기여할 것으로 기대하고 있다.
수소 연료전지 발전은 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전력을 생산하는 방식으로, 적은 면적에서 안정적인 발전이 가능하고 24시간 가동할 수 있다는 장점이 있다.
화력발전에 비해 에너지 효율이 높고 탄소 배출이 적어 차세대 친환경 에너지원으로 주목받고 있다. 해당 발전소는 도시가스를 개질해 수소를 생산하는 방식으로 운영된다.
발전소 연료 공급을 위해 서울도시가스는 고봉5통 마을 일대에 약 2.5㎾ 규모의 도시가스 주 공급 배관을 신규 설치할 예정이다.
이에 따라 그동안 도시가스 공급에서 소외됐던 주민들의 숙원도 함께 해결될 전망이다. 고양시는 지난해 11월 고봉5통 마을, 고양그린에너지, 서울도시가스와 업무협약을 체결하고 인허가 사전협의 등 행정 지원을 이어오고 있다.
이와 함께 고양시는 수소 모빌리티 확대를 중심으로 한 ‘경기도 미니 수소도시 조성사업’도 본격 추진한다. 시는 지난해 10월 해당 사업에 선정돼 3년간 도비 50억원과 시비 50억원 등 총 100억원을 투입할 계획이다. 서울도시가스와 협력해 하루 1000㎏ 규모의 수소 생산 설비를 구축하고, 수소 버스 등 상용차 중심의 수소 이용 기반을 확충한다는 구상이다.
지난해 12월에는 마스터플랜과 기본설계 용역 중간 보고회를 열어 수소 생산시설 기술 구현 방안과 사업지 타당성, 수소 도시 인프라 확장 전략 등을 논의했다. 미니 수소도시 조성사업은 2026년 실시설계를 마치고 2027년 수소 생산시설 구축과 상업운전을 목표로 하고 있다.
고양시는 ‘고양시 에너지 기본계획’에 따라 2030년까지 수소 등 연료전지 발전용량 15.2㎿를 확보하고, 중앙 집중형 전력 수급에 의존하지 않는 분산형 에너지 체계를 구축할 방침이다.
이동환 고양시장은 “민간투자 유치 등 다양한 방식으로 수소 생태계를 확장하고, 신재생에너지 보급을 통해 탄소 배출을 최소화하는 친환경 도시로 나아가겠다”고 밝혔다.
