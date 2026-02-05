소나무재선충병 ‘국가방제벨트’ 구축…산림청 방제전략 추진

기존의 소나무재선충병 방제 실행계획은 현황과 성과 분석 등에 중점을 뒀지만, 이번 전략은 처음으로 5년간의 장기 로드맵과 국가·지방정부의 이행 방안을 담았다.

먼저 국가방제벨트를 구축해 집중 관리하는 권역별 맞춤형 방제를 도입한다. 국가선단지와 소나무 숲에 강화된 방어선을 만들어 재선충병 확산을 저지하고, 피해가 경미한 지역을 청정지역으로 전환하기 위한 지원을 확대한다.

재선충병 방제를 위한

역할도 보다 명확해진다. 지역 특성과 현장 여건을 고려해 국가·지방정부별 방제전략 수립을 의무화한다. 산주·임업인·시민단체 등 이해관계자를 방제전략 수립에 참여시킨다.

방제사업의 품질과 기술을 향상시키기 위한 방안도 마련됐다. 재선충병에 대한 국민 참여형 감시체계를 마련하는 한편 인공지능(AI)을 활용한 자동 예찰·분석체계 구축, 재선충병 내성 품종 개발, 친환경 방제제 개발 등을 추진한다.

보다 자세한 내용은 산림청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박은식 산림청 차장은 “소나무재선충병은 산불·산사태와 같은 국가적 산림 재난”이라며 “소중한 소나무림을 재선충병으로부터 지키겠다”고 말했다.