경남도의 행정통합 여론조사 해석은 ‘엉터리’…민주당 강력 비판
경남도가 지난 2일 발표한 경남-부산 행정통합 추진 방향에 대한 도민 여론조사 결과에 대해 ‘왜곡된 해석’이라는 주장이 나오면서 논란이 되고 있다.
도내 만 18세 이상 남녀 1203명을 대상으로 한 여론조사 결과를 발표하면서 도는 응답자의 75.7%가 ‘주민투표’를 가장 바람직한 절차로 선택했고, 지방의회 의결은 12.7%에 그쳤다고 밝혔다.
특히 통합단체장 선출 시기와 관련해 올해 6월 지방선거 시 조기 통합을 지지한 응답은 30.1%에 그쳤고, 53.1%의 도민이 올해 지방선거 이후인 2028년 또는 2030년을 선택했다고 강조했다.
하지만 이 같은 경남도의 발표는 자의적 해석이자 결과 왜곡이라는 목소리가 나왔다. 더불어민주당 경남도당은 논평을 통해 “여론조사의 기본원칙조차 무시한 꼼수 발표이며 명백한 도민 여론 호도행위”라고 주장했다.
도당에 따르면 도가 진행한 ‘경남도 행정통합 관련 도민 여론조사’ 결과 행정통합 추진 시기에 대해 2026년 지방선거 30.1%, 2028년 총선 28.6%, 2030년 지방선거 24.4%였다. ‘2026년 지방선거 시점’이 가장 높은 지지를 얻은 결과다.
이 때문에 경남도가 2028년 총선(28.6%)과 2030년 지방선거(24.4%) 응답을 임의로 합산해 ‘53%가 2028년 이후를 선호한다’고 주장하는 것은 왜곡된 해석이라는 지적이다.
특히 해당 조사는 시기를 묻는 복수 선택지가 아닌 단일 선택형 문항이었고, 가장 많은 응답을 받은 시기를 중심으로 해석하는 것이 상식이라는 주장이다. 도당은 “경남도는 정책 방향에 맞지 않는 결과를 희석시키기 위해 사후적으로 응답을 묶는 편법을 택했다”며 “이는 분석이 아니라 정치적 의도가 개입된 선택적 해석에 불과하다”고 꼬집었다.
이어 “박완수 경남지사는 과거 행정통합을 명분 삼아 부울경특별연합을 스스로 걷어찬 당사자”라며 “이번에도 정치적 계산으로 왜곡된 여론 해석을 앞세워 또다시 ‘2년 이후’로 행정통합을 미루고 있다”고 덧붙였다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
