또래 폭행하고 영상 SNS에 올린 촉법소년들 경찰 조사
중학생 5명 “돈 안 빌려준다”며 동급생 폭행
돈을 빌려주지 않는다는 이유로 동급생을 폭행하고, 폭행 영상을 SNS에 올린 촉법소년들이 경찰 조사를 받고 있다.
광주 북부경찰서는 최근 관련 진정을 접수하고 폭행 혐의를 받는 중학생 A군 등 5명을 조사하고 있다고 5일 밝혔다.
A군 등은 지난해 12월 27일과 지난달 1일 광주 북구의 한 놀이터 등에서 초등학교 동창인 B군을 폭행한 혐의를 받고 있다.
조사 결과 이들은 초등학교 동창인 B군이 돈을 빌려주지 않는다는 이유로 폭행하고, 폭행 과정을 휴대전화로 촬영해 소셜네트워크서비스(SNS)에 유포한 것으로 드러났다.
A군 등은 촉법소년(10세 이상~14세 미만)에 해당하는 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사해 이들을 가정법원에 송치할 방침이다.
