전남도, 10일 나주서 농식품 벤처육성 설명회…창업기회 지원 확대

예비창업자·창업기업 대상 전남농기원서…9일까지 참여접수



공모 신청 절차부터 사업계획서·작성요령까지 실무 중심 교육





이번 설명회는 농림축산식품부가 추진하는 2026 농식품 벤처육성 지원사업 공모에 전남지역 기업의 선정을 돕기 위해 마련됐다. 사업 내용과 자격 요건을 중심으로 실질적인 교육을 제공해 예비 및 초기 농식품 창업기업의 공모 대응 역량을 높일 계획이다.





설명회는 2부로 나눠 진행된다. 1부에서는 이진숙 호남농식품벤처창업센터 연구원이 강사로 나서 사업 신청 절차, 지원 규모와 금액, 평가 준비 시 유의사항 등 공고 전반에 대해 설명한다.



2부에서는 최두식 백상경제연구원 박사가 신청서와 사업계획서 작성 요령, 작성 시 주의할 점 등 실제 공모 당선에 필요한 실무 노하우를 전수할 예정이다. 설명회 참여를 희망하는 창업자와 예비 창업자는 9일까지 이메일이나 전화로 신청하면 된다.



박상미 전남도 농식품유통과장은 5일 “농식품 분야 창의적 아이템이 실제 창업과 성장으로 이어지도록 이번 설명회에 많은 창업자가 참여해 실질적 도움을 받길 바란다”고 말했다.



2026년 농식품 벤처육성 지원사업은 농식품 분야 예비창업자와 창업 초기 기업, 첨단기술을 접목한 유망 벤처기업을 대상으로 사업화 자금과 성장 지원을 제공하는 사업이다. 23일까지 농식품창업정보망에 접수하면 된다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도는 농식품 분야 혁신 아이디어를 가진 창업가를 지원하기 위해 10일 오후 2시 나주 전남도농업기술원 창농타운에서 ‘2026년 농식품 벤처육성 지원사업 설명회’를 개최한다.이번 설명회는 농림축산식품부가 추진하는 2026 농식품 벤처육성 지원사업 공모에 전남지역 기업의 선정을 돕기 위해 마련됐다. 사업 내용과 자격 요건을 중심으로 실질적인 교육을 제공해 예비 및 초기 농식품 창업기업의 공모 대응 역량을 높일 계획이다.설명회는 2부로 나눠 진행된다. 1부에서는 이진숙 호남농식품벤처창업센터 연구원이 강사로 나서 사업 신청 절차, 지원 규모와 금액, 평가 준비 시 유의사항 등 공고 전반에 대해 설명한다.2부에서는 최두식 백상경제연구원 박사가 신청서와 사업계획서 작성 요령, 작성 시 주의할 점 등 실제 공모 당선에 필요한 실무 노하우를 전수할 예정이다. 설명회 참여를 희망하는 창업자와 예비 창업자는 9일까지 이메일이나 전화로 신청하면 된다.박상미 전남도 농식품유통과장은 5일 “농식품 분야 창의적 아이템이 실제 창업과 성장으로 이어지도록 이번 설명회에 많은 창업자가 참여해 실질적 도움을 받길 바란다”고 말했다.2026년 농식품 벤처육성 지원사업은 농식품 분야 예비창업자와 창업 초기 기업, 첨단기술을 접목한 유망 벤처기업을 대상으로 사업화 자금과 성장 지원을 제공하는 사업이다. 23일까지 농식품창업정보망에 접수하면 된다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지