전남도, 저소득층 생계급여 확대… 8700가구 추가 지원
올해 4823억원 확보…저소득층 복지 지원 강화
4인 가구 207만원·1인 가구 82만원으로 인상 지원
전남도가 2026년 기초생활보장제도의 선정 기준을 완화하고, 저소득층의 최저생활 보장을 위한 생계급여를 대폭 확대한다.
전남도는 지난해보다 419억원이 증액된 4823억원의 예산을 확보해 8700여 가구가 추가로 혜택을 받을 것으로 전망했다.
2026년 기준중위소득은 4인 가구 기준 649만4738원으로, 지난해보다 6.51% 인상됐다. 이는 물가 상승과 생계비 부담 증가를 반영한 역대 최고 수준의 인상률이다. 기준중위소득 증가율은 2024년 6.09%, 2025년 6.42%, 2026년 6.51%로 꾸준히 상승하고 있다.
이에 따라 생계급여 선정 기준도 상향됐다. 4인 가구 기준 생계급여 선정 기준은 195만1287원에서 207만8316원으로, 1인 가구 기준은 76만5444원에서 82만556원으로 인상됐다. 가구별로 실제 지원되는 생계급여액은 가구원 수별 선정기준액에서 해당 가구의 소득인정액을 차감한 금액으로 산정된다.
청년 근로·사업소득 공제와 자동차 일반재산기준도 완화된다. 청년 근로·사업소득 공제는 2025년 29세 이하 40만원+30%에서 2026년 34세 이하, 60만원+30%로 확대된다. 자동차 일반재산기준도 2025년 1000cc, 200만원 미만에서 소형 승합·화물차, 500만원 미만으로 완화돼 더 많은 도민이 기초생활보장 제도의 보호를 받을 수 있게 됐다.
주소득자의 질병, 주택화재 등 위기상황 발생으로 생계유지가 어려운 가구에 지원하는 긴급복지사업도 기준중위소득 인상에 따라 대상자가 확대된다. 생계지원금액 역시 1인 가구 기준 73만500원에서 78만3000원, 4인 가구 기준 187만2700원에서 199만4600원으로 인상된다.
올해 저소득층 지원 제도 개선은 기준 중위소득 인상과 함께 수급자 선정 기준이 현실에 맞게 조정돼 더 촘촘하게 도민의 기초생활을 보장하고 빈곤 사각지대 해소에 기여할 것으로 기대된다.
정광선 전남도 보건복지국장은 5일 “2026년 기준중위소득 인상과 제도 개선을 통해 8700여 가구가 기초생활 보장을 받게 됐다”며 “앞으로도 생활이 어려운 도민의 삶의 질 향상을 위해 제도개선 활성화로 더 촘촘하고 안전한 복지망을 만들겠다”고 밝혔다.
전남도는 설을 맞아 소비지출 증가에 대응하고 저소득층의 생활 안정을 위해 2월 생계급여 지급일을 기존 20일에서 13일로 앞당겨 조기 지급할 계획이다.
2025년말 현재 전남에서 생계·의료·주거·교육급여를 받는 기초생활보장 수급자는 8만8275가구 11만6311명이다. 복지 지원이 필요한 도민은 복지로나 주소지 시군 읍면동 주민센터를 통해 상담 및 신청이 가능하다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
