울산 도심 상습 차량 정체 숨통 트인다
문수로·산업로·다운~굴화 등 3개 노선…총사업비 2795억 규모
울산시의 상습 정체 구간인 문수로와 산업로 여천오거리, 다운~굴화 일대의 교통 환경이 개선된다.
울산시는 문수로 우회도로, 산업로(여천오거리) 우회도로, 다운~굴화 연결도로 사업이 국토교통부가 수립하는 ‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획’에 반영됐다고 5일 밝혔다.
이 계획은 대도시권의 교통 혼잡 완화를 위해 정부가 5년마다 수립하는 법정 중장기 계획이다.
가장 주목받는 ‘문수로 우회도로’는 울산도시철도 1호선 건설과 각종 개발 사업으로 정체가 심화되는 문수로의 기능을 분산하기 위해 추진된다.
총 1377억원을 투입해 남구 무거옥동지구 남부순환도로에서 남산 레포츠공원까지 2.61㎞ 구간을 왕복 4차선으로 잇는다.
대형 화물차 통행이 잦은 ‘산업로(여천오거리) 우회도로’는 491억원을 들여 남구 경남냉동 앞 교차로에서 울산영락공원 앞 교차로까지 1.08㎞ 구간에 건설된다.
또한, 다운2지구 등 공공주택지구 개발에 따른 교통량 증가에 대비한 ‘다운~굴화 연결도로’(927억원)는 중구 다운동 척과교에서 남구 무거동 문수고까지 0.77㎞ 구간을 연결할 예정이다.
울산시는 대규모 사업비에 대한 국비 지원을 받을 수 있는 제도적 기반을 마련하게 됐다.
시는 올해부터 즉시 중앙부처와 협의를 시작해 문수로 우회도로 예비타당성 조사 착수, 산업로 우회도로 중앙투자심사, 다운~굴화 연결도로 타당성 평가 등 후속 절차를 신속히 진행할 방침이다.
김두겸 울산시장은 “이번 성과는 시민의 교통 불편을 해소하고 지역 균형 발전을 촉진하기 위해 적극적으로 노력한 결과”라며 “앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 쾌적한 도로망 확충을 위해 국비 확보와 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
