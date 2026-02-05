‘2’ 이름 뗀다… 오버워치, 11일부터 대격변 예고

오는 11일부터 시작되는 탈론의 지배는 1년 내내 진행하는 업데이트를 예고하고 있다. 특히 영웅 업데이트 규모가 이전과 다르다. 11일 당일에만 탈론 진영의 도미나, 엠레, 미즈키와 오버워치 진영의 안란, 제트팩 캣 등 5명의 신규 영웅이 동시에 참전한다. 이후 6시즌까지 매 시즌 1명씩 추가되어 올해에만 총 10명의 신규 영웅이 전장에 합류한다. 오버워치 진영의 신성인 안란은 정식 출시에 앞서 6일부터 11일까지 무료 영웅 체험을 통해 미리 만나볼 수 있다.

블리자드 엔터테인먼트가 5일 ‘오버워치 스포트라이트 2026’을 통해 향후 1년간 이어질 서사 ‘탈론의 지배(The Reign of Talon)’를 공개했다.이번 발표에서 공개한 가장 상징적인 변화는 서비스 명칭에서 숫자 ‘2’를 떼어내고 다시 ‘오버워치’라는 이름으로 돌아간다는 점이다. 하나의 일관된 세계관으로 오버워치를 제작하겠다는 개발진의 의지가 반영된 결과다.게임의 내실을 다지는 시스템 개편과 이벤트도 준비됐다. 현대화된 메뉴 구성과 더 빨라진 탐색 속도, 그리고 새로워진 3D 영웅 대기실 등 UI와 UX가 대규모 개편된다. 또한 오버워치와 탈론 진영 중 하나를 선택해 5주간 전쟁을 벌이는 메타 이벤트 ‘정복’이 진행되고 11일부터 24일까지는 ‘헬로키티와 친구들’ 콜라보레이션이도 준비돼있다.1시즌부터 펼쳐지는 탈론의 세계 정복 이야기는 게임 내 이벤트뿐만 아니라 영웅 트레일러, 애니메이션 만화, 단편 소설 등 미디어를 통해 실시간으로 확장될 계획이다. 자세한 내용은 공식 블로그 및 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지