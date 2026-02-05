“부정선거론자 추태 종식”…이준석, 전한길과 공개토론

이준석 개혁신당 대표 페이스북 캡처

이준석 개혁신당 대표가 한국사 강사 출신 극우 성향 유튜버 전한길(본명 전유관)씨와 조만간 공개 토론회를 연다고 밝혔다.

그러면서 “일장기니 배춧잎이니 형상 기억 종이니 하는 것들은 전부 법정에서 논파 되고, 과학적으로 부정되고 사법적으로 종결된 얘기”라고 말했다. 앞서