30대 쿠팡 기사 사망 계기… 제주도, 심야노동 실태조사 착수
지난해 30대 쿠팡 심야 배송기사가 근무 중 숨진 사건을 계기로 제주도가 심야노동 실태조사에 나선다.
도는 오는 2월부터 5월까지 ‘제주지역 심야 이동노동자 노동환경 실태와 권익보호 방안 연구’를 진행한다고 5일 밝혔다.
조사 대상은 새벽·야간배송 택배기사 300명, 퀵서비스·대리운전기사 300명, 화물 운전기사 50명, 택시기사 50명 등 총 700명이다. 호텔·병원·경비업 등 3교대 근무자도 일부 포함해 구조적 특징을 비교 분석한다.
조사에서는 심야 이동노동의 정의와 유형을 정립하고, 근무시간·노동 형태 등을 파악한다.
심층 인터뷰를 통해 심야 근무 중 가장 위험한 순간, 단독근무 시 사고 발생 인식, 사고 예방을 위한 제도 개선 등을 집중 조사한다.
플랫폼·업체 구조와 시간 압박, 위험 전가 방식도 분석할 예정이다.
최종 보고서는 5월 말 완성되며, 결과는 심야 노동자의 건강권·노동권 보호 정책 수립의 기초 자료로 활용된다.
이번 조사는 제주에서 처음 실시된다. 기존 연구는 제조업이나 교대제 근무중심이었다. 특히 제주 지역은 야간 도로 여건, 기상 조건, 관광서비스업 비중 등 특수성이 크지만, 지역 단위 조사는 전무했다.
도는 장시간 노동, 고정 야간근무, 단독근무, 플랫폼 기반 시간 압박 구조 등이 건강과 사고 위험을 높인다는 문제의식을 갖고, 예방 대책을 마련할 방침이다.
지난해 11월 제주에서는 30대 쿠팡 배송노동자 고 오승룡씨가 새벽 2시쯤 1t 화물차를 몰고 이동하다 전신주를 들이받아 숨졌다.
고인은 오후 7시부터 다음 날 오전 6시30분까지 주 6일 하루 평균 11시간30분씩 야간 근무를 이어왔다. 아버지의 장례를 치른 뒤 하루를 쉬고 다시 근무에 나섰다가 사고를 당했다.
근로복지공단은 고인의 죽음을 산업재해를 인정했다. 고인에게는 아내와 어린 두 아들이 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사