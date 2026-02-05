로잔발레콩쿠르의 역대 한국인 수상자는 몇 명?

올해 54회째…지난 2일 개막해 8일까지 18개국 81명 참가

국가별 가장 많은 19명 참가 …역대 한국인 수상자는 32명

지난해 제53회 로잔발레콩쿠르 시상식에서 박윤재가 1위로 호명된 후 객석을 향해 인사하고 있다. (c)로잔발레콩쿠르, Gregory Bbatardon

지난 2일 스위스 로잔에서 개막한 제54회 로잔발레콩쿠르에서 지난해에 이어 올해도 한국인 우승자가 나올 수 있을까. 지난해 박윤재가 한국 발레리노로는 처음 우승했다.



1973년 스위스 사업가 필린 브라운슈바이크와 아내인 러시아 출신 발레리나 엘비르 브라운슈바이크 부부가 창설한 로잔 콩쿠르는 15~18세 청소년 무용수들만을 대상으로 한다. 여타 콩쿠르들이 성인 무용수 대상 경쟁 부문을 포함하고 있는 것과 구별된다. 이는 브라운슈바이크 부부가 전문 무용학교에 진학하려는 지역 출신 학생들에 대한 재정적 지원이 부족하다는 것을 알고 콩쿠르를 만들었기 때문이다.



출범 이후 지원자들이 몰리면서 콩쿠르 측은 2006년부터 비디오 심사를 통해 예선 참가자를 선정한다. 올해 콩쿠르의 경우 지난해 비디오 심사에서 43개국 444명의 영상이 제출돼 73명(여학생 37명, 남학생 36명)이 뽑혔다. 여기에 콩쿠르 측이 직접 주최하는 여름 집중 과정 등을 통해 선발된 8명을 더해 18개국 81명이 예선에 나가게 됐다. 2~6일 예선을 통해 약 20명이 7~8일 결선에 진출하게 된다. 올해 심사위원단은 심사위원장을 맡은 케빈 오헤어 로열발레단 예술감독을 비롯해 저명한 발레계 인사 9명으로 구성됐다.



박윤재가 지난해 스위스 로잔에서 열린 제53회 로잔발레콩쿠르 결선 무대에서 ‘파리의 불꽃’을 추고 있다. EPA 연합뉴스

올해 콩쿠르에 참가하는 한국인 무용수는 총 19명으로, 중국(17명), 일본(12명), 미국(11명)을 제치고 가장 많다. 서울예고(6명), 선화예고(3명), 예원학교(4명), 선화예중(1명), 학원(3명) 등 국내파 17명과 모나코 로열발레학교와 프랑스 로젤라 하이타워 국립무용학교 등 해외 유학파 2명이다.



로잔 콩쿠르는 시대의 변화에 따라 결선 진출자의 수, 상의 종류, 심사 대상 등이 꾸준히 달라졌다. 지난해를 기준으로 보면 결선에서 9위까지 세계 명문 발레학교 입학이나 발레단 연수 기회와 함께 장학금을 주는 로잔상(스칼라십)을 받는다. 그리고 순위에 들지 못한 결선 진출자에게 주는 ‘파이널리스트상’을 비롯해 누레예프 재단이 주는 ‘젊은 인재상’과 청중들이 뽑는 ‘관객 인기상’ 등 특별상 7개가 수여된다.



지난해 제53회 로잔발레콩쿠르 결선이 끝난 뒤 열린 시상식에서 박윤재(오른쪽에서 두 번째)를 비롯해 로잔상(스칼라십)을 받은 9명이 객석을 향해 포즈를 취하고 있다. (c)로잔발레콩쿠르, Rodrigo Buas

역대 한국인 수상자는 1985년 강수진(현 국립발레단장)을 시작으로 지난해 1위와 젊은 인재상을 받은 박윤재 그리고 8위에 오른 김보경까지 모두 32명이다. 그동안 가장 많은 수상자를 배출한 국가는 일본(90)이다. 그리고 프랑스(59명), 미국(32명), 중국(31명) 등이 상위에 랭크돼 있다.



그런데, 로잔 콩쿠르 홈페이지에 강수진부터 2011년 수상자 한성우까지 16명의 국적을 ‘한국’(Korea)로 표기하고, 2015년 수상자 박지수부터 16명은 ‘남한’(South Korea)로 표기하고 있다. 같은 국적임에도 불구하고 둘로 나뉘어 있는 바람에 오해를 유발할 수 있는 만큼 수정이 필요해 보인다. 참고로 1995년 한국 국적으로 로잔상을 받은 야스무라 가즈에는 국립발레단 객원 무용수로 자주 왔던 재일교포 강화혜의 통명(일본식 이름)이다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



