인천 서구, 설 명절 맞아 전통시장 편의·혜택 UP
인천 서구는 다가오는 설 명절을 맞아 지역경제 살리기로 전통시장 이용의 편의성과 혜택을 높일 계획이라고 5일 밝혔다.
지역에는 가좌시장, 강남시장, 거북시장, 신거북시장, 정서진중앙시장, 인천축산물시장 등 각기 다른 매력을 가진 6개의 전통시장이 운영되고 있다. 이들 시장은 명절 기간 이용객 편의를 위해 시장별 교통 상황에 맞춰 탄력적으로 운영 시간을 조정하며 구민들을 맞이할 준비를 마쳤다.
구는 고물가 시대 구민들의 장바구니 부담을 덜기 위해 온누리상품권과 지역화폐인 인천e음 이용을 적극 권장하고 있다. 온누리상품권은 상시 10% 할인 혜택을 제공한다.
오는 7일부터 18일까지는 인천시 설 맞이 민생대책에 따라 인천e음 캐시백이 15%로 상향 운영된다. 여기에 서구 상생가맹점 자체 할인(1~5%)과 서구의 추가 캐시백(2%) 혜택이 더해지면 최대 22%에 달하는 캐시백 혜택을 누릴 수 있다.
이와 함께 구는 명절 대목 전통시장을 찾는 이용객들의 편의를 최우선으로 고려해 전통시장 주변 도로의 주차단속을 한시적으로 유예할 예정이다. 주차단속 유예 시간은 시장별 교통 상황에 따라 탄력적으로 운영된다. 다만 이용객들의 혼선을 방지하기 위해 인접한 전통시장의 경우 동일한 시간대 적용을 검토·시행할 계획이다.
구 관계자는 “넉넉한 인심과 정이 넘치는 전통시장은 우리 지역 경제의 뿌리”라며 “설 명절을 맞아 다양한 혜택과 편의를 갖춘 우리 구 전통시장을 적극 이용해 지역 상인들에게 힘을 보태주시고 따뜻한 명절 분위기에 동참해 주시길 바란다”고 전했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
