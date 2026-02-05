포항시, 노르웨이 트롬쇠와 파트너십 강화…북극권 네트워크 확장
경북 포항시가 북극권 도시 및 경제기관과의 협력 네트워크 확장에 나섰다. 북극항로 개척과 친환경 해양물류 협력 강화를 위한 행보다.
포항시는 지난 3일(현지시간) 북극권 최대 경제협력기구인 북극경제이사회(AEC) 및 노르웨이 트롬쇠시, 항만청과 연이어 간담회를 갖고 북극항로 협력 확대 방안을 논의했다고 5일 밝혔다.
시는 AEC와의 면담에서 올해 하반기 개최 예정인 세계녹색성장포럼(WGGF)에 AEC 의장을 기조강연자로 초청하고, 북극 지역의 지속 가능한 발전 경험을 포항에 접목하는 세션 운영을 제안했다.
이번 논의는 지난해 ‘북극협력주간’을 계기로 체결한 북극항로 및 경제협력 확대를 위한 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 양 기관은 기존 항로 협력을 넘어 녹색 성장과 신산업 분야로 협력 범위를 확대하는 방안을 공유했다.
이어 트롬쇠 시청 및 항만청과의 간담회에서는 영일만항 중심의 북극항로 개척과 해양 물류 협력, 수소 에너지 등 친환경 기술 교류 방안을 논의했다.
시는 트롬쇠 항만청의 친환경 항만 운영 사례과 포항의 수소 연료전지 및 스마트 IT 기술을 연계한 기술 교류 모델을 제안했다.
군나르 빌헬름센 트롬쇠 시장은 항만 교류를 포함한 포항시–트롬쇠 간 북극항로 거점도시 비전 확대를 위한 포괄적 도시교류에 대해 긍정적 입장을 표하며 후속 협의를 이어가기로 했다.
포항시 관계자는 “이번 방문을 계기로 북극과 아시아를 잇는 녹색 경제 파트너로서 도약하는 전환점이 됐다”며 “세계글로벌성장포럼의 성공적인 개최를 준비하고, 영일만항의 북방 물류 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사