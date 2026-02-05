영덕군, 신규 원전 유치 ‘군민 여론조사’…9~13일 1400명 대상
경북 영덕군이 한국수력원자력이 추진하는 ‘신규 원자력발전소 건설 후보지 유치 공모’ 참여 여부를 결정하기 위해 군민 의견 수렴에 나선다.
군은 9일부터 13일까지 군민 1400명을 대상으로 신규 원전 유치 관련 여론조사를 실시한다고 5일 밝혔다.
이번 조사는 모집단의 약 4.12%에 해당하는 규모로, 지역 여론을 폭넓게 반영할 수 있을 것으로 기대한다.
조사는 여론조사 전문업체 리얼미터와 리서치웰이 공동으로 수행한다. 객관성과 신뢰성을 높이기 위해 두 기관이 절반씩 분담해 진행한다.
조사 내용은 인구 특성, 원전 유치 찬반 의견과 이유, 최우선 고려 요소 등 7개 문항으로 구성됐다.
군은 여론조사 결과에 따라 영덕군의회에 신규 원전 유치동의안을 제출하고, 공모 접수 기간인 3월 30일까지 유치신청서를 한국수력원자력에 접수할 예정이다.
영덕군 관계자는 “지역의 100년 미래를 좌우하는 매우 중요하고도 민감한 사항인 만큼 군민의 의견을 반영해 결정할 것”이라고 말했다.
