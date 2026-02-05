[단독] 이만희, 보석 당일 ‘로비그룹’ 변호사에 “재판부 접촉하느라 애썼다”

감염병예방법 위반 등의 혐의로 구속기소된 신천지 교주 이만희씨가 2020년 11월 12일 오후 경기도 수원시 팔달구 수원구치소에서 보석으로 석방되고 있다. 연합뉴스

신천지 교주 이만희 씨가 코로나19 팬데믹 당시 방역 방해 혐의로 구속됐다가 보석이 허가돼 풀려난 당일에 로비스트 역할을 한 것으로 알려진 검사 출신 변호사에게 “재판부도 접촉하고 진짜 애 많이 썼다”고 말한 정황이 포착됐다. 이씨가 신천지의 비공식 로비 조직인 ‘상하그룹’의 운영과 관련해 인력 규모와 활동비 지급 등을 손수 챙긴 대목도 속속 드러나고 있다.

“선생님이 오늘 조금 전에 그 말씀을 했다”며 “‘상하그룹에는 사람을 너무 많이 들이지 않았으면 좋겠다’고 했다”고 전했다. 그는 “(이씨가) ‘일할 사람만 해야지 너무 어중이떠중이 다 하는 그런 건 바람직하지 않다’고 했다”며 “

5~7명 이렇게 이야기했다”고 덧붙였다. 또 “(이씨가) ‘상하그룹에 일하는 사람 활동비를 다 주라고 했는데 주는지 모르겠다’고 하면서 본인이 확인해봐야 되겠다고 말했다”고도 언급했다.

A변호사는 사법연수원 10기로 서울지검 특수부장까지 지냈던 인물이다. 그의 이름은 당시 이씨의 방역 방해 혐의 사건을 맡았던 변호인단 명단에는 포함되지 않았다.