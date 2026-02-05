1500년 전 백제 피리 소리 복원 길 열려… 삼국시대 최초 목관 악기 나왔다

사비기 왕궁지 부여 관북리 유적 16차 발굴 성과 공개…최대 300여점 목간도 함께



목관 악기 출토 당시의 모습.

국가유산청 국립문화유산연구원 국립부여문화유산연구소(소장 황인호)는 5일 충남 부여 관북리 유적 16차 발굴조사 성과를 언론에 공개하는 행사를 연구소에서 가졌다. 부소산 남쪽의 넓고 평탄한 대지에 위치한 부여 관북리 유적은 사비기 왕궁의 실체를 밝히기 위해 지난 1982년부터 발굴조사를 해오고 있다. 관북리 일대는 대형 전각 건물과 수로, 도로시설, 대규모 대지 등이 확인돼 사비 왕궁지로 인식되는 곳이다.

출토 횡적 재현품.

이번 발굴 조사에서는 가로로 불어 연주하는 관악기인 횡적(橫笛)과 총 329점에 달하는 국내 최대 수량의 목간(글자를 새긴 나무)도 나왔다.



피리의 경우 부여 능산리 출토 백제 금동대향로에 묘사된 피리가 세로 형태인 것과 달리 가로 형태(橫笛, 횡적)로 분석됐다. 백제 조당(朝堂·왕과 신하가 국정을 논의하는 공간) 건물로 파악되는 7세기 건물지 인근의 직사각형 구덩이에서 출토됐다. 대나무 재실로 네 개의 구멍이 일렬로 뚫려 있었고 일부가 결실된 채 22.4㎝만 남은 채 납작하게 눌린 상태였다.



국립남도국악원 정환희 학예연구사는 “삼국시대(7세기)를 통틀어 지금까지 현악기는 발굴됐지만 실물 관악기가 발견되기는 처음”이라며 “형태로 봐서 오늘날의 소금(小笒)과 유사한 악기인 것으로 확인됐다”고 말했다. 사비백제 왕궁의 핵심 공간에서 악기가 발견되었다는 점에서 백제 궁중음악과 악기 연구에도 중요한 자료가 될 것으로 보인다. 백제의 음악과 소리를 실증적으로 복원하는 데에도 결정적인 단서를 제공하는 유물로 평가된다.



함께 발굴된 목간은 단일 유적에서 확인된 최대 수량이자 백제 사비기 가장 이른 시기의 자료로 평가된다. 사비 천도 초기 단계의 수로에서 집중 출토되었고, 간지년이 기록된 목간을 통해 제작 시기를 구체적으로 알 수 있었다. ‘경신년(庚申年)’은 540년, ‘계해년(癸亥年)’은 543년에 해당한다. 이는 백제가 공주(웅진)에서 부여(사비)로 천도한 538년 직후의 시기에 만들어진 것으로 분석이 된다.

관등과 관직이 표기된 목간.

또 국가 행정 문서인 인사 기록 목간, 국가재정과 관련된 장부 목간, 관등·관직이 적힌 목간과 삭설이 다수 출토되어, 해당 공간이 백제 중앙 행정 관청인 22부사(部司)와 관련된 곳이었음을 보여준다. 예컨대 국내에서 최초로 발견된 편철(목간을 발처럼 끈으로 엮은 것) 목간 가운데, “功四爲小將軍刀足二(공사위소장군도족이)”가 적힌 목간은 ‘공적이 4개인 도족이를 소장군으로 삼다’는 뜻의 인사 관련 문서이다.



목간의 대부분을 차지하는 삭설(목간 글씨를 수정하기 위해 표면을 깎아내며 생긴 부스러기) 중에는 인사 관련 문서 외에 월 단위의 식량을 기록한 국가 재정 운영과 관련된 장부 목간도 있다. ‘입동(立冬)’, ‘인심초(人心草)’, ‘현곡개(玄曲愷)’, 일본에서 만들어진 한자로 여겨온 ‘전(畑)’자 등이 적힌 목간은 백제의 선진적인 문화와 동아시아의 활발한 대외 교류를 보여준다. 부여=



손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr



