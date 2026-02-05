민주당-조국혁신당 합당, 반대 44% vs 찬성 29%

민주당 지지층 찬성 47%, 반대 38% 밝혀

조국혁신당 지지층은 64% 강한 찬성

신중론과 부정적 견해 전체에 많아져

정청래 더불어민주당 대표(오른쪽)와 이언주 최고위원이 지난 4일 국회에서 열린 최고위원회의 도중 대화하고 있다. 연합뉴스

민주당과 조국혁신당 지지층에서는 찬성 의견이 우세했지만, 중도층과 보수층에서는 절반 이상이 합당에 부정적 입장을 보였다.