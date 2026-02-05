이준석 “전한길과 공개토론회… 부정선거론 종식할 것”

이 대표는 “부정선거론자들의 추태를 한 번에 종식시키겠다”며 “전씨가 40명을 데려와도 저는 혼자 임하겠다”고 했다.

이준석 개혁신당 대표가 5일 극우 성향 유튜버 전한길(본명 전유관)씨와 '부정선거론'에 대한 공개토론회를 열겠다고 밝혔다.이 대표는 5일 국회 최고위원회의에서 "12·3 비상계엄의 충격 속에서 가장 황당했던 것은 일국의 대통령이라는 사람이 부정선거론을 신봉해서 그런 짓을 저질렀다는 것이었다"며 "부정선거론자들이 늘상 입에 달고 다니는 '차고 넘치는 증거'라는 것은 애초 그들의 망상 속에만 존재하는 것이기에, 대통령이라는 권력을 갖고도 찾아내지 못했다"고 꼬집었다.이 대표는 "2020년 4월 국회의원 선거로부터 6년이 다 돼 간다"며 "그 사이 제기된 선거 무효·당선 무효 소송 126건은 단 한 건 예외 없이 전부 기각됐다"고 말했다. 이어 "그런데도 부정선거론자들이 음모론을 통해 얻고자 하는 바는 명확하다"며 "국가시스템에 대한 신뢰를 무너뜨려 정치적 이익을 취하고, 이를 통해 정치적 영향력을 이어 나가려는 것"이라고 덧붙였다.이 대표는 부정선거론 음모론에 대응하지 않는 정치권에 대해서도 비판을 내놨다. 그는 "보수 진영 전반은 비겁했고, 진보 진영은 보수 진영이 거짓 담론에 허덕이는 것을 즐기듯 방관했다"며 "오직 개혁신당만이 이 문제에 대해 처음부터 일관되게 부정선거론의 비논리성과 해악을 주장하고 맞서고 있다"고 강조했다.전씨는 앞서 유튜브 방송에서 이 대표를 향해 "부정선거를 음모론이라고 생각하는 전문가 3명을 데려오라"며 "저도 부정선거가 있다고 생각하는 전문가 3명을 데리고 갈 테니 '4대 4' 끝장토론을 하자"고 제안했다. 이 대표는 이에 대해 "음모론에는 전문가가 없고, 전문적으로 거짓말하는 사람이 있을 뿐"이라며 "거짓말과 헛소리를 4명이 하든 40명이 하든 주장이 강해질 일은 없다"고 말했다. 이어 "조속한 시일 내 전씨와의 공개 토론회를 열겠다"고 했다.최수진 기자 orca@kmib.co.kr