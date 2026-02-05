대구 달성군 ‘초록미가’ 쌀 대통령 설 선물 선정
대구 달성군은 2026년 대통령 설 명절 선물에 달성군 유가농협 ‘초록미가’ 쌀이 선정돼다고 5일 밝혔다.
청와대는 이달 설 명절을 앞두고 호국영웅, 사회적 배려 계층 등 각계각층에 명절 선물을 발송했다. 올해 청와대의 설 선물은 그릇·수저 세트와 함께 5극3특 권역의 특산품으로 구성한 집밥 재료다.
달성군 유가읍에서 생산 중인 초록미가 쌀은 집밥 재료인 쌀과 잡곡 3종에 포함됐다. 비슬산 자락의 청정한 자연에서 재배한 멥쌀로 낮은 단백질 함량 덕에 밥맛이 부드러운 것이 특징이다. 적절한 아밀로스를 함유해 찰기 역시 뛰어나다.
초록미가 쌀은 단일 품종만 선별해 출하하고 최신 미곡종합처리장(RPC시설)에서 건조·저장·도정·선별·연미를 진행해 위생과 품질을 보장한다. 유가농협은 앞서 2009년 설 명절 오색떡국, 2013년 추석 유가찹쌀, 2014년 설 명절 흰 떡국, 2015년 추석 유가찹쌀을 대통령 명절 선물로 납품했다.
최재훈 달성군수는 “달성군은 비슬산과 낙동강을 품은 천혜의 환경을 바탕으로 쌀, 찹쌀, 토마토, 미나리 등 다양한 농특산물을 재배하고 있다”며 “앞으로 더 많은 시민이 건강하고 맛있는 달성군 농산물을 이용할 수 있도록 지역 농가를 지원하겠다”고 말했다.
