경주시 외동읍 ‘눈엣가시’ 레미콘 공장 철거
경북 경주시 외동읍 일대의 대표적 유해시설로 꼽혀온 레미콘 공장이 마침내 철거된다. 수십 년간 소음과 비산먼지에 시달려 온 주민들의 숙원사업이다.
경주시는 5일 ‘외동읍 농촌공간 정비사업’의 핵심 공정인 레미콘 공장 철거 공사를 다음 달 시작한다고 밝혔다. 시는 올해 말까지 사업을 마무리할 계획이다.
이 사업은 국비 25억원을 포함해 총 99억원이 투입된다. 시는 철거 과정에서 발생할 수 있는 소음과 비산먼지를 최소화해 주민 불편을 줄인다는 방침이다.
철거 완료 후 부지는 평탄화 작업을 거쳐 시가 직접 관리한다. 시는 향후 부지의 입지적 장점을 살려 정부 부처의 공모사업을 통해 정주 인구 유입과 지역경제 활성화를 위한 새로운 거점 공간으로 조성할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “수십 년간 생활불편을 감내해 온 주민들의 숙원이 이제야 결실을 맺게 됐다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
