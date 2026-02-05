대전시, 국토부 ‘혼잡도로 개선사업’에 5개 사업 반영
대전 도심의 교통 혼잡을 해소할 도로망 구축 사업들이 국가계획에 반영됐다.
대전시는 도로건설사업 5건이 국토교통부 대도시권광역교통위원회의 ‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획’에 최종 반영됐다고 5일 밝혔다.
반영된 사업은 갑천 좌안도로 개설(4.3㎞), 유성대로~화산교 도로개설(3.17㎞), 비래동~와동 도로개설(5.7㎞), 제2도솔터널 개설(2.5㎞), 산성동~대사동 도로개설(2.88㎞) 등이다.
총 사업비는 약 8428억원이며 기획예산처의 예비타당성조사를 통과하면 설계비·공사비의 50%를 국비로 지원받을 수 있다. 시는 약 3000억원 이상 확보할 수 있을 전망이다.
이장우 대전시장은 “대전의 도심 순환도로망을 완성하고 시민들에게 편리한 교통 환경을 제공할 수 있는 발판이 마련됐다”며 “예비타당성조사 대상사업 선정과 통과를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
