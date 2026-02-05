대전시, 국토부 ‘혼잡도로 개선사업’에 5개 사업 반영

대전시는 도로건설사업 5건이

‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획’에 최종 반영됐다고 5일 밝혔다.

반영된 사업은 갑천 좌안도로 개설(4.3㎞), 유성대로~화산교 도로개설(3.17

), 비래동~와동 도로개설(5.7

), 제2도솔터널 개설(2.5

), 산성동~대사동 도로개설(2.88

) 등이다.

시는 약 3000억원 이상 확보할 수 있을 전망이다.

이장우 대전시장은 “대전의 도심 순환도로망을 완성하고 시민들에게 편리한 교통 환경을 제공할 수 있는 발판이 마련됐다”며 “예비타당성조사 대상사업 선정과 통과를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.