내부 불만 커지는 TK행정통합…공무원·노동계 “졸속 추진”

대구·경북 행정통합에 대한 내부 반발이 경북 북부권에서 공직사회, 노동계 등 지역사회 전반으로 확대되는 모양새다. 지역 공무원들과 노동계가 행정통합을 졸속 추진이라고 비판하며 반대 입장을 분명히 하고 있다.
5일 대구공무원노동조합과 대구교육청공무원노동조합, 대구교사노동조합에 따르면 대구지역 공무원 노조들이 함께 6일 대구시청 동인청사 앞에서 ‘대구·경북 행정통합 졸속 추진 반대 기자회견’을 연다.
대구지역 공무원 노조들은 대구·경북 행정통합에 대해 절차적 정당성이 결여된 채 졸속으로 추진됐다며 반발하고 있다. 이들은 기자회견에서 행정통합 특별법 폐기와 통합 추진 즉시 중단 등을 촉구할 예정이다.
대구시공무원노조가 최근 실시한 행정통합 관련 설문조사에서도 반대 기류가 분명하게 드러난다. 대구공무원노조 조합원을 상대로 한 조사에서 반대와 (판단)유보를 합친 비율이 응답자(1178명)의 89.6%로 집계됐다. 반대 61.4%, 유보 28.2%, 찬성 10.4% 순이었다. ‘소속 공무원의 근무여건 등에 대한 불안’(73.3%)과 ‘충분한 공론화 과정 부족 및 주민 갈등 야기’(67.9%)가 주요 반대 이유였다. 경북공무원노조도 대구공무원노조와 비슷한 입장을 내비치고 있다.
지역 노동계는 국민의힘 국회의원들이 발의한 ‘대구경북특별시 설치 및 한반도 신경제 중심축 조성을 위한 특별법안’에 대해 최저임금법과 근로기준법 적용을 배제하는 내용이 담겼다며 반발하고 있다. 민주노총 대구본부와 경북본부는 이와 관련해 최근 공동으로 반대 성명서를 발표하기도 했다.
지역 노동계에 따르면 특별법 글로벌미래특구 관련 조항에 글로벌미래특구의 경우 최저임금을 보장한 ‘최저임금법’ 6조(최저임금의 효력)를 적용하지 않도록 했다. 또 주 40시간 노동을 보장한 ‘근로기준법’ 50조(근로시간) 대신 1주 또는 하루 근로시간을 달리 적용할 수 있다는 내용을 넣었다. 노동계는 이 조항을 두고 노동자를 장시간 노동, 저임금으로 내모는 법안이라고 비판했다.
더불어민주당 대구지역 기초단체장 출마 예정자 8명이 5일 국민의힘 특별법의 최저임금·근로시간 미적용 조항을 규탄하는 기자회견을 열어 힘을 보태기도 했다.
대구시는 해당 조항이 대기업 투자유치 확대 등을 위한 것이지 근로자의 권익을 침해하려는 의도가 아니라고 해명했다. 또 특별법 국회 심의 때 조정되도록 의견을 제출할 것이라고 했다.
전교조 대구지부와 경북교육연대는 특별시장과 특별시교육감이 특수목적고, 국제고등학교, 영재학교 설립과 운영을 자유롭게 할 수 있도록 한다는 특별법 조항에 대해 특권학교, 특권교육을 확대하겠다는 내용으로 가득 차 있다고 비판 목소리를 높였다.
