내부 불만 커지는 TK행정통합…공무원·노동계 “졸속 추진”

국민 AI 이미지

특별법 글로벌미래특구 관련 조항에

글로벌미래특구의 경우 최저임금을 보장한 ‘최저임금법’ 6조(최저임금의 효력)를 적용하지 않도록 했다. 또 주 40시간 노동을 보장한 ‘근로기준법’ 50조(근로시간) 대신 1주 또는 하루 근로시간을 달리 적용할 수 있다는 내용을 넣었다.

노동계는 이 조항을 두고 노동자를 장시간 노동, 저임금으로 내모는 법안이라고 비판했다.