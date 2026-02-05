부여서 삼국시대 피리 첫 발견…목간도 다수 출토
백제의 마지막 도읍 사비(부여)의 왕궁지로 인식되는 충남 부여 관북리 일대에서 7세기경 피리가 처음으로 발견됐다. 부여 천도 직후 백제의 인사, 재정 장부, 행정체계를 기록한 목간도 대거 출토됐다.
국립문화유산연구원 국립부여문화유산연구소는 5일 충남 부여군 관북리 유적에서 지난 2년간 진행한 16차 발굴조사를 통해 총 329점의 목간과 가로로 불어 연주하는 관악기인 황적(가로 피리) 1점을 발견했다고 밝혔다.
횡적은 백제는 물론, 삼국시대를 통틀어 관악기 실물이 발견된 첫 사례다. 백제 조당(朝堂) 건물로 파악되는 7세기 건물지 인근의 직사각형 구덩이에서 출토됐다. 황적이 발견된 구덩이는 조당에 부속된 화장실로 추정된다. 대나무 소재인 황적은 네 개의 구멍이 일렬로 뚫려 있고, 입김을 불어넣는 구멍이 있는 한쪽 끝이 막혀 있어 가로 피리로 판명됐다. 발견된 피리의 전체 길이는 224㎜며, 일부가 결실된 채 납작하게 눌린상태였다. 형태는 국악 전통 악기인 소금(小笒)과 유사하다.
사비백제 왕궁의 핵심 공간에서 악기가 발견됐다는 점에서 백제 궁중음악과 악기 연구에도 중요한 자료가 될 것으로 보인다. 또 백제의 음악과 소리를 실증적으로 복원하는 데에도 결정적인 단서를 제공할 것으로 예상된다.
이번 조사에서 함께 발견된 목간은 국내 단일 유적에서 확인된 최대 수량이자 백제 사비기 가장 이른 시기의 자료로 평가된다. 백제가 웅진(공주)에서 사비(부여)로 천도한 538년 직후 제작된 목간으로, 사비 천도 초기 단계의 수로에서 출토됐다.
국가 행정 문서인 인사 기록 목간, 국가재정과 관련된 장부목간, 관등·관직이 적힌 목간과 삭설이 다수 출토돼, 해당 공간이 백제중앙 행정 관청인 22부사(部司)와 관련된 곳이었음을 알 수 있다.사비도성의 중앙 행정구역인 방-군-성으로 이어지는 지방 행정체계 개편을 보여주는 목간과 도성 행정구역인 5부(상·전·중·하·후부)를 기록한 목간도 다수 출토됐다.
국립부여문화유산연구소 관계자는 “약 1500년 전 백제의 국가 운영 방식을 파악할 수 있는 문서 행정 실태와 당시의 음악 문화, 소리 복원에 기여할 실물 자료를 확인했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
부여=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사