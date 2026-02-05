‘관악구 피자가게 칼부림 살인’ 김동원, 1심 무기징역
서울 관악구 한 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의로 구속기소 된 김동원(41)에게 1심에서 무기징역이 선고됐다.
서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진)는 5일 김씨에 대한 선고 공판을 열고 이같이 선고했다. 앞서 검찰은 지난달 김씨에게 사형을 구형했었다.
재판부는 “피고인은 범행을 구체적으로 계획했고, 특히 일부 피해자에 대한 살해는 당초 계획에 없었음에도 계획 범행이 이뤄지지 않을 것을 염려해 살해한 점을 보면 비난 가능성이 매우 크다”며 “당시 피해자들이 느꼈을 고통과 공포감이 상당했을 것으로 보인다. 피고인은 유가족으로부터 용서받지 못했다”고 밝혔다.
김씨는 지난해 9월 자신이 운영하던 관악구 조원동 피자가게에서 프랜차이즈 본사 직원과 인테리어 업자 부녀 등 3명을 흉기로 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
2023년 9월부터 피자 가맹점을 운영해 온 김씨는 본사 및 인테리어 업체가 보증기간이 지났다며 인테리어 무상 수리를 거절하자 앙심을 품고 범행한 것으로 조사됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
