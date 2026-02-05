김동근 의정부시장 “종합운동장, ‘녹양레저스포츠파크’로 탈바꿈”

신년 기자회견 열고 3대 전략 10대 과제 발표

펜스 철거·보행축 구축…‘하나의 도시공원’ 전환

스포츠융합과학고·K4리그 시민축구단 창단 추진

김동근 의정부시장이 5일 시청 회룡홀에서 신년 기자회견을 열고 종합운동장 일대를 중심으로 한 녹양레저스포츠파크 조성 비전을 발표하고 있다. 박재구 기자

펜스와 담장을 단계적으로 철거해 다방향 출입이 가능한 개방형 구조로 전환하고, 차량 중심 동선을 보행 중심으로 재편해 시설 간을 걸어서 연결하는 보행축을 구축한다. 또한