김동근 의정부시장 “종합운동장, ‘녹양레저스포츠파크’로 탈바꿈”
신년 기자회견 열고 3대 전략 10대 과제 발표
펜스 철거·보행축 구축…‘하나의 도시공원’ 전환
스포츠융합과학고·K4리그 시민축구단 창단 추진
경기 의정부시가 녹양동 종합운동장 일대를 시민 일상과 도시 미래를 담는 ‘녹양레저스포츠파크’로 전환하는 대규모 공간 혁신에 나선다.
김동근 의정부시장은 5일 오전 시청 회룡홀에서 신년 기자회견을 열고 종합운동장 일대를 중심으로 한 녹양레저스포츠파크 조성 비전을 발표했다.
이번 계획은 엘리트 체육 중심으로 운영돼 온 종합운동장을 시민 누구나 365일 이용하는 생활 레저 공간이자 도시 성장 기반으로 재구성하는 것이 핵심이다.
녹양레저스포츠파크 조성은 ▲공간 혁신 ▲산업 연계 ▲시민 환원을 축으로 한 3대 전략과 10대 과제를 중심으로 추진된다.
시는 종합운동장과 CRC 경제자유구역 후보지를 연계해 녹양레저스포츠파크를 핵심 생활문화 인프라로 육성하고, 산업시설 중심 개발을 보완하는 체류형 도시 기반으로 확장할 방침이다.
종합운동장 일대는 약 33만㎡(10만평) 규모로 육상·축구·야구·테니스 등 하계 종목과 빙상·컬링 등 동계 종목 시설이 집적된 의정부시의 핵심 체육 인프라다. 녹양역과 인접해 접근성이 뛰어나고, 캠프 레드클라우드(CRC) 경제자유구역 후보지와 우정지구 등 주요 개발 축과 맞닿아 있어 입지적 잠재력도 크다.
그러나 그동안 시설 간 단절, 차량 중심 구조, 제한적인 개방으로 시민 체감 활용도는 낮다는 지적이 이어져 왔다. 시는 이 같은 한계를 해소하기 위해 종합운동장 일대를 하나의 도시공원으로 재설계한다는 방침이다.
펜스와 담장을 단계적으로 철거해 다방향 출입이 가능한 개방형 구조로 전환하고, 차량 중심 동선을 보행 중심으로 재편해 시설 간을 걸어서 연결하는 보행축을 구축한다. 또한 언덕과 경사, 단차 등 지형을 활용한 입체적 공간 설계를 적용해 운동과 휴식, 여가가 자연스럽게 어우러지는 레저공원으로 조성할 계획이다.
아울러 스포츠 분야 전문 인재 양성을 위한 스포츠융합과학고 설립도 추진한다. 이미 경기장과 체육시설이 집적된 종합운동장 일대의 강점을 활용해 이론과 실습을 연계하고, 지역 산업과 일자리로 이어지는 인재 양성 체계를 구축한다는 구상이다. 시는 상반기 중 경기도교육청과 업무협약을 체결해 사업을 구체화할 예정이다.
종합운동장과 실내체육관 등 기존 시설은 대형 공연과 복합행사를 수용할 수 있는 스포츠 아레나형 공간으로 활용해 경기북부 문화 거점으로 확장한다. 이를 통해 원도심 주요 거점과의 연계를 강화하고, 지역 상권 활성화에도 긍정적인 효과를 기대하고 있다.
시는 도시공사와 자동차관리과 이전을 통해 시민 활용 공간을 확보하고, 주야간 개방 확대와 프로그램 다양화를 통해 종합운동장 일대가 시민 일상 속에서 살아 움직이는 공공 공간으로 자리 잡도록 할 계획이다. 특히 K4리그 지역 연고 시민축구단 창단을 추진해 종합운동장을 시민이 함께 즐기고 참여하는 지역 스포츠 플랫폼으로 발전시킨다는 방침이다.
시 관계자는 “녹양레저스포츠파크는 종합운동장 일대를 시민의 일상과 도시의 미래를 담는 생활 플랫폼으로 전환하는 프로젝트”라며 “공간 혁신과 산업 연계, 시민 환원을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 단계적으로 만들어가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
