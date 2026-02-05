장동혁, 하위 당협 ‘컷오프’ 권고에도 “교체는 없다…모두 힘 모을 때”
국민의힘은 5일 정기 당무감사에서 하위평가를 받은 당협위원장 37명에 대한 교체 권고를 받아들이지 않고 ‘원팀’으로 가겠다고 밝혔다. “지방선거를 앞두고 당협위원장을 교체하면 선거를 치르는 데 어려움이 있을 수도 있다”는 장동혁 대표의 의중이 반영된 것이다.
정희용 사무총장은 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “2025년 정기 당무감사 결과 보고가 있었다. 특정 점수 미만인 하위평가 당협은 당협위원장 교체 권고 지역으로 선정했고, 당무감사위원회는 약 17.5%에 해당하는 37명 당협위원장 교체를 권고하는 거로 최고위에 보고했다”며 “최고위 논의 결과 37명 전원에 대한 교체는 하지 않기로 했다”고 밝혔다.
정 사무총장은 “논의 결과 장 대표가 지선을 앞두고 승리를 위해 모두 힘을 모아야 할 때라고 강조했다”며 “선거를 앞두고 당협위원장을 교체하면 해당 당협의 지선을 이기는 게 매우 어려워질 수 있다고 우려했다”고 전했다. 이어 “당무감사 결과를 구체적으로 부족한 부분, 점수산정 기준 등을 공지하고 지선에 기여할 것을 주문했다”고 덧붙였다.
정 사무총장은 “지선 이후 당협 정비나 지선 기여 부분 미흡하다면 재평가해서 다시 교체여부를 결정하겠다고 했다”며 “지선 앞두고 37개 지역구뿐 아니라 공천이 사천으로 흐르거나 공정성과 객관성을 잃는다면 ‘원스트라이크 아웃제’를 적용해서 바로 국민 눈높이 맞는 조치 할 것을 주문했다”고 밝혔다.
정 사무총장은 당 일각에서 이번 정기 당무감사를 두고 제기됐던 ‘계파 찍어내기’ 관련 질의에 “전혀 사실과 무관하다”며 “산정된 점수에 따라 특정 기준 이하만 권고된 것이며, 계파와는 관계가 없다. 당헌·당규에 계파 불용 원칙이 있어 질문 자체가 성립하지 않는다”고 선을 그었다.
이번 당무감사는 전체 당협 254곳 중 212곳을 대상으로 이뤄졌다. 현장감사반 40점, 감사위원 60점, 당원 배가 등을 고려한 가산점 10점을 더해 총 110점 만점으로 산정됐다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
