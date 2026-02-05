국산 둔갑시킨 수입 LED 조명기기 유통업체 적발
인천본부세관은 외국에서 수입되는 조명기기를 대상으로 집중단속을 진행해 최근 2년간 LED 조명기기 44만개(시가 116억원 상당)를 국산으로 둔갑시켜 유통한 A업체를 적발했다고 5일 밝혔다.
A업체는 외국에서 반제품 형태의 조명기기를 수입한 다음 국산으로 인정되기 불충분한 생산 공정을 거치고도 ‘메이드 인 코리아(MADE IN KOREA)’를 표시해 유통한 것으로 드러났다. 대외무역법상 ‘원산지 허위표시’에 해당하는 행위다. 이에 세관은 시정명령 및 과징금 처분과 함께 추가적인 범칙조사도 진행할 예정이다.
또 세관은 집중단속 과정에서 공공 조달 및 시중에 판매 중인 조명기기 업체 2곳에 대해서도 원산지 손상 및 미표시 혐의를 추가 적발했다. 이들 위반 업체에 대해서는 과징금 부과, 시정명령 등의 조치를 하는 동시에 원산지 표시 관련 규정과 제도 안내를 병행했다.
고석진 인천본부세관장은 “저가형 컨버터와 LED 칩을 사용하는 일부 수입 조명기기는 에너지 효율 저하뿐 아니라 화재 등 안전사고 우려도 안고 있다”며 “앞으로도 생활용품, 산업안전물품 등 국민의 삶과 우리 산업에 밀접한 분야의 원산지 표시 위반 행위를 집중단속하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
