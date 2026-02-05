부영, ‘자녀 1명당 출산장려금 1억’ 누적 100억원 돌파
부영그룹이 직원들에게 나눠준 출산장려금 규모가 누적 100억원을 넘어섰다. 부영은 자녀를 출산하면 아이 1명당 1억원의 장려금을 지급하는 제도를 도입해 화제를 모았다.
이중근 부영 회장은 5일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 2026년 시무식에서 자녀를 출산한 직원 35명에게 총 36억원의 출산장려금을 전달했다고 밝혔다. 직원 1명은 쌍둥이를 출산해 2억원을 지급 받았다.
출산장려금 제도 시행 이후 자녀를 낳아 1억원을 한 차례 지급 받은 뒤 이번에 둘째 이상을 출산해 1억원을 또 받은 직원은 10명이나 됐다.
전년도(28명·28억원)와 견줘 수혜 직원 수는 7명, 금액은 8억원(28.6%) 각각 증가했다.
이에 따라 부영이 직원들에게 지급한 출산장려금은 누적 134억원으로 늘어났다.
이 회장은 지난 2021년 ‘직원 자녀 1명당 1억원’의 파격적인 출산장려금 제도를 도입해 화제를 일으켰다.
실제 출산율 제고 효과가 나타나면서 비슷한 제도가 재계 전반으로 확산하고 있다.
그는 “국가 존립을 위협하는 저출생 위기 속에서 기업이 마중물이 돼야 한다는 신념으로 시작한 출산장려금 제도가 가시적인 성과를 보이고 있다”며 “자사 사례가 국채보상운동이나 금 모으기 운동처럼 수많은 기업이 동참하는 나비효과로 확산된 점을 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사