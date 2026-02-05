대구경찰청 보이스피싱 선제적 대응 124억 피해 막아
대구경찰청은 선제적 피해 차단으로 보이스피싱 대응 방식을 전환한 결과 최근 11개월간 124억원의 피해를 막았다고 5일 밝혔다.
지난해 3월부터 지난달까지 대구 경찰이 막은 보이스피싱 피해 금액은 124억원(예방 건수 183건)으로 2024년 3월부터 지난해 2월까지 집계된 7억9000만원(24건)보다 15배(7.6배) 늘었다.
경찰은 피해자가 심리적으로 지배당한 상태에서 허위 진술을 하는 문제를 해소하기 위해 ‘현장 판단 체크리스트’를 제작·보급하고 출동 경찰관이 전략적으로 질의해 스스로 피해를 인지하도록 유도한 점이 주효했다고 설명했다.
또 피싱 전담팀을 강화하고 보이스피싱 예방 경찰관에게 즉시 포상을 실시하는 등 내부 대응 체계도 강화했다.
김병우 대구경찰청장은 “보이스피싱은 피해 회복이 어려운 범죄인만큼 선제 대응이 무엇보다 중요하다”며 “변화하는 신종 수법에 발 빠르게 대응해 시민 재산을 보호하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
