장동혁 “靑·내각에도 다주택자 ‘마귀’…부동산서 정치 빼야”
장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령이 다주택자를 ‘마귀’에 비유한 데 대해 “국민은 진짜 마귀가 누군지 안다. 국민을 탓하기 전에 정책을 돌아보라”고 비판했다.
장 대표는 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 대통령은 다주택자를 마귀에게 영혼을 판 사람이라고 공격한다”며 “그런데 청와대에도, 내각에도 마귀가 한둘이 아니다”라며 이같이 말했다.
그는 “이 대통령도 실거주하지 않는 아파트를 4년 넘게 보유하고 있다”며 “집값이 떨어질 것이라고 믿었다면 진작 팔았을 텐데, 대통령 본인조차 집값이 떨어지지 않을 것이라고 믿으니 팔지 않고 버티면서 국민에게는 당장 팔라고 겁박하고 있다”고 꼬집었다.
장 대표는 이어 “이 대통령의 부동산을 향한 분노도 아마 지방선거용일 것”이라며 “집 가진 국민을 갈라치고 공격해 표를 얻으려 하니 집값은 더 오르고, 집 없는 서민들의 절망만 커진다”고 말했다.
그는 또 “이 대통령이 즐겨 쓰는 말을 저도 인용하자면, 제가 부동산에 대해 이제 말을 안 하겠다고 했더니 진짜 말을 안 하는 줄 알더라”며 “부동산 정책의 답은 이미 나와 있다. 부동산에서 정치를 빼면 된다”고 했다.
그러면서 “진보 정권이 들어서면 집값이 오른다는 것은 부동산 시장의 오랜 공식”이라며 “과거 세 차례 진보 정권 동안 서울은 60% 안팎, 지방은 30% 넘게 폭등했다. 이재명 정권은 그 기록까지 깰 판”이라고 지적했다.
