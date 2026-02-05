음성 화재 공장서 뼛조각 발견…실종된 외국인일까
국과수 감식 의뢰 예정
외국인 실종자가 발생한 충북 음성 화재 현장에서 뼛조각으로 추정되는 물체가 발견됐다. 지난달 30일 화재 초진 이후 수색을 시작한 지 4일 만이다.
충북경찰청 중대재해수사팀은 외국인 실종자 2명이 발생한 음성군 생활용품 공장 화재 현장에서 전날 오후 뼛조각으로 추정되는 물체가 발견돼 국립과학수사연구원에 감식을 의뢰할 예정이라고 5일 밝혔다.
뼛조각으로 추정되는 물체는 실종자들이 근무하던 A동(가칭) 1층 폐기물 집하장 부근에 놓여 있었다. 중대재해수사팀은 “고용노동부, 소방당국 등과 함께 화재 현장에서 2차 합동 감식을 진행할 예정”이라고 설명했다.
앞서 지난달 31일 같은 건물 2층 계단에서도 시신 1구가 수습됐는데, 아직 신원은 확인되지 않았다. 이후 수사팀은 나머지 1명에 대해 수색을 이어온 바 있다.
경찰 관계자는 “내부 설비 등이 완전히 소훼돼 1차 감식만으로는 정확한 화재 원인을 찾기 어렵다”며 “전기계통까지 아울러 정확한 화재 원인을 다시 살펴볼 예정”이라고 말했다.
앞서 이 공장에서 지난달 30일 오후 2시55분 화재가 발생했다. 화재 당시 공장 안에 있던 83명 중 81명은 대피했으나 폐기물 처리 업무를 하던 용역업체 소속 20대(네팔 국적)와 50대(카자흐스탄 국적) 근로자가 실종됐다.
불은 공장 3개 생산동(2만4170㎡)을 모두 태운 뒤 21시간10여분 만에 완진됐다. 이 불이 인근 공장 3곳과 야산으로 번지기도 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
