음성 화재 공장서 뼛조각 발견…실종된 외국인일까

국과수 감식 의뢰 예정

충북 음성군 생활용품 제조 공장 화재 현장. 충북소방본부 제공.

폐기물 처리 업무를 하던 용역업체 소속 20대(네팔 국적)와 50대(카자흐스탄 국적) 근로자가 실종됐다.

불은 공장 3개 생산동(2만4170㎡)을 모두 태운 뒤 21시간10여분 만에 완진됐다. 이 불이