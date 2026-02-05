시사 전체기사

NHN 신작 RPG ‘어비스디아’, 1분기 출시 앞두고 사전등록 이벤트

입력:2026-02-05 09:02
​NHN은 신작 서브컬처 RPG ‘어비스디아’의 1분기 정식 출시를 앞두고 사전등록 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

사전등록 인증과 카카오톡 이모티콘 지급 등 2종으로 구성되어 있다.

우선 사전등록 인증 이벤트는 오는 24일까지 공식 네이버 라운지에서 진행된다. 구글 플레이와 카카오게임 등 플랫폼에서 사전등록을 마친 뒤 완료 화면을 갈무리해 인증하면 참여가 완료된다. 추첨을 통해 어비스디아 한정 굿즈와 네이버 포인트, 구글 기프트 카드 등 풍성한 경품을 증정할 계획이다.

또한 카카오게임 사전예약을 완료한 이용자에게는 캐릭터별 특징을 살린 웹툰풍 액션 이모티콘이 선착순으로 지급되며 30일간 사용할 수 있다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 “사전등록을 통해 더 많은 이용자가 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 추가 이벤트들을 준비했다”고 밝혔다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

